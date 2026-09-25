Policías capturaron en el norte del Perú a nueve ecuatorianos sospechosos de pertenecer a una facción de la banda criminal ‘Los Tiguerones’, calificada recientemente por Estados Unidos como un grupo “terrorista”, informaron este viernes autoridades.

Estas personas fueron detenidas con la ayuda de la agencia estadounidense FBI en Trujillo, unos 500 kilómetros al norte de Lima. Se les incautó armamento, municiones, explosivos y drogas.

“La Policía Nacional del Perú ejecutó un megaoperativo (...) que permitió detener en flagrancia a nueve personas de nacionalidad ecuatoriana” presuntamente vinculadas a Los Tiguerones Trux, informó la institución.

El embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, señaló que los capturados son “parte de la banda narcoterrorista nacida en Ecuador”, en referencia a esa organización criminal.

Perú se sumó hace pocas semanas al Escudo de las Américas, la coalición de gobiernos de derecha liderada por la administración de Donald Trump para combatir el crimen transnacional en la región.

La embajada de Estados Unidos en Perú afirmó que los detenidos están “vinculados a delitos de armas, drogas y trata de personas”.

Según la prensa local, la policía peruana ya coordina con la ecuatoriana para establecer si tienen antecedentes criminales en su país de origen.

El FBI también colaboró en la captura a inicios de septiembre en Bolivia de Jonhsson Cruz, líder de la banda peruana Los Pulpos, dedicada en Trujillo a la extorsión, el secuestro y el sicariato.

MIRA AQUÍ: Estados Unidos designa organización terrorista a la banda criminal ecuatoriana Los Tiguerones

Los Tiguerones son una de las organizaciones criminales más feroces de Ecuador, donde se registra una tasa de 51 homicidios por cada 100.000 habitantes, la más alta de la región.

Estados Unidos incluyó oficialmente el 10 de septiembre a la banda ecuatoriana en su lista de “organizaciones terroristas extranjeras”, como parte de su estrategia para endurecer el combate contra los grupos del narcotráfico en América Latina.

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