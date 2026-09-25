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Resumen

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La Policía Nacional detuvo en Trujillo a nueve ecuatorianos vinculados a la organización criminal ‘Los Tiguerones’. (Foto: GEC)
La Policía Nacional detuvo en Trujillo a nueve ecuatorianos vinculados a la organización criminal ‘Los Tiguerones’. (Foto: GEC)
Por Agencia AFP

Policías capturaron en el norte del Perú a nueve ecuatorianos sospechosos de pertenecer a una facción de la banda criminal ‘Los Tiguerones’, calificada recientemente por Estados Unidos como un grupo “terrorista”, informaron este viernes autoridades.

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