Trujillo: capturan a implicado en robo de S/84 mil a empresario

La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a Óliver Pablo Torres Sánchez (29), alias ‘Óliver’, acusado de haber participado, el 12 de enero, de un asalto en la modalidad de ‘marca’ contra una persona a la que le arrebataron S/ 84 mil luego de retirar el dinero de un banco en el distrito trujillano de La Esperanza, en La Libertad



Según la policía, alias ‘Óliver’ sería parte de la organización criminal Los Vengadores y fue detenido cuando se movilizaba en la camioneta que habría utilizado para perpetrar el asalto con sus cómplices.



Esto permitió también a la Policía Nacional descubrir una nueva modalidad de robo de vehículos: la camioneta, que fue robada en el distrito de Los Olivos en Lima en el 2017, circulaba con una placa original pero de otro vehículo para no despertar sospechas y poder transitar sin ser intervenida.



Para tal fin, de acuerdo con el jefe policial de La Libertad, general PNP César Vallejos, los malhechores habrían presentado documentos falsificados ante la Asociación Automotriz del Perú, encargada de otorgar las placas de rodaje en el país.



“Aquí no hablamos de placas clonadas, sino de placas duplicadas originales. Estamos ante una nueva modalidad de robo. Ya se ha solicitado información a la Asociación Automotriz del Perú para poder conocer cómo es que esta organización criminal ha podido obtener el duplicado de una placa que no le pertenece”, expresó el alto oficial.



La Policía Nacional añadió que ‘Óliver’ aceptó los cargos que se le imputan y no se descarta que con el mismo vehículo hayan perpetrado otros crímenes. Añadió que según un grupo de Whatsapp hallado en el celular del detenido, los integrantes de la organización integral serían 12.