Una conductora con la licencia de conducir vencida, identificada como Maricsa Polet Alfaro Cerna (32), atropelló a un vigilante en la urbanización El Golf, en Trujillo, dejándolo en estado crítico el pasado domingo por la noche.

La camioneta Mercedes-Benz conducida por Alfaro impactó directamente a Juan Martínez Torres (54) mientras estaba sentado cumpliendo con su labor, en un hecho que quedó registrado por cámaras de seguridad.

Las investigaciones confirmaron que Alfaro Cerna, empresaria que estaba al mando del carro, tenía su brevete caducado desde el año 2022. Tras la colisión, la mujer fue trasladada a la comisaría de Buenos Aires para las diligencias correspondientes, mientras que el vehículo involucrado evidenció daños materiales en su parte delantera.

El estado de salud de Juan Martínez Torres es calificado actualmente como crítico y con pronóstico reservado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Belén. La víctima se encuentra inconsciente e intubada tras confirmarse múltiples fracturas en las costillas, la pelvis y lesiones de gravedad en la columna y una de sus piernas.

La familia del trabajador denunció graves irregularidades en el acta policial inicial, donde se atribuyó las lesiones a una “caída de altura” en lugar del atropello. Esta versión oficial se contrapone a las grabaciones de las cámaras de seguridad que registraron el momento exacto en que la camioneta embiste al vigilante contra una pared, dejándolo grave.

Rosmery Martínez, hermana del afectado, cuestionó públicamente los motivos por los cuales el reporte policial sugiere que su hermano cayó de un techo. De acuerdo con testimonios de vecinos y familiares, los ocupantes del automóvil habrían intentado retirarse de la escena del siniestro antes de ser interceptados por un motociclista y otros residentes.