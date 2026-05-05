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Vigilante fue atropellado por una conductora con brevete vencido en Trujillo. (Latina)
Vigilante fue atropellado por una conductora con brevete vencido en Trujillo. (Latina)
Por Redacción EC

Una conductora con la licencia de conducir vencida, identificada como Maricsa Polet Alfaro Cerna (32), atropelló a un vigilante en la urbanización El Golf, en Trujillo, dejándolo en estado crítico el pasado domingo por la noche.

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