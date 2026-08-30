Trujillo amaneció con la noticia del asesinato de cuatro personas y el secuestro de un empresario minero en la cuadra 3 de la avenida Húsares de Junín. En medio de las investigaciones sobre el cuádruple homicidio, ¿qué es lo que se sabe de la persona raptada por los delincuentes?

Según, se trata de Jens Marty Lara Tantaquilla, de 31 años, cuyo paradero es desconocido. Los videos de seguridad muestran que los sujetos llevaban prendas similares a las utilizadas por efectivos de la Policía Nacional (PNP).

Las cuatro víctimas fueron identificadas preliminarmente como Farhad Andrea Monzón Lingán, Nadia Edith Urtecho Rodríguez, Luis Alberto Rojas Ramos de Rosas y Christopher Eduardo García Álvarez.

Lara Tantaquilla es natural de Chillia, Pataz. El vehículo donde ocurrió el atentado es un Ford Bronco que está a nombre de la empresa Millenium J&J S.A.C, empresa encargada de transporte de carga por carretera.

Se trata de un personaje con historial de compañías mineras suspendidas ante el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y de detenciones acusado de ser parte de una organización criminal de lavado de oro ilegal.

Vínculos con minería ilegal

Según el medio Conexión Norte, el nombre de Lara Tantaquilla aparece vinculado a la empresa Consorcio Minero JyJ E.I.R.L. con dirección oficial en la ciudad de Tarma, en Junín.

Dicha compañía inició sus actividades el 1 de abril del 2013, y estuvo funcionando como compañía minera en proceso de formalización durante más de 10 años hasta su baja definitiva, el 29 de abril del 2024.

No es la única compañía minera a la que Jens Lara aparece vinculado, sino que también aparece como dueño de la empresa minera Matwork, fundada en el 2013 y que fue investigada por la PNP por lavado de oro.

La indagación culminó con la detención del empresario, quien era acusado de ceder su registro en el Reinfo para transportar mineral aurífero extraído por mineros ilegales y que era transportado hasta el puerto del Callao con destino final a los mercados de Europa y Asia.