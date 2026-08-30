Jens Lara, de 31 años, fue secuestrado en medio del asesinato de cuatro personas en Trujillo. (Foto: Facebook)
Jens Lara, de 31 años, fue secuestrado en medio del asesinato de cuatro personas en Trujillo. (Foto: Facebook)
Por Redacción EC

Trujillo amaneció con la noticia del asesinato de cuatro personas y el secuestro de un empresario minero en la cuadra 3 de la avenida Húsares de Junín. En medio de las investigaciones sobre el cuádruple homicidio, ¿qué es lo que se sabe de la persona raptada por los delincuentes?

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