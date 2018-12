Trujillo: solo cuatro de 27 máquinas destinadas para la limpieza funcionan

El alcalde electo de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Daniel Marcelo Jacinto, inspeccionó este miércoles el local de maestranza del Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo (Segat), a 13 días de asumir el cargo.

En el lugar, Marcelo Jacinto corroboró que solo cuatro de las 27 máquinas destinadas para la limpieza de la ciudad (compactadoras, cargadores frontales, volquetes y un camión grúa) funcionan; el resto están deterioradas.

La nueva autoridad también confirmó que 48 trabajadores del Segat no salen a laborar hace un mes porque las unidades que sí están operativas no cuentan con combustible debido a una deuda de S/65 mil con el servicentro que abastece de este servicio a la entidad edil.

“Las máquinas están paralizadas y se ha sumado ahora la falta de combustible. Los choferes no trabajan porque no hay combustible. En algunos servicentros ya no les dan el combustible por deuda. Las compactadoras se han quedado con la basura y hay algunas que están inservibles”, afirmó el alcalde electo.

En la actualidad, el recojo de residuos sólidos en Trujillo está a cargo del consorcio Trujillo Limpio. Sin embargo, más de 200 toneladas de basura se dejan de recoger diariamente y la ciudad presenta más de diez puntos críticos. “Acá ha habido actos de corrupción entre los funcionarios y el alcalde [Elidio Espinoza], porque él ha sido el que ha presionado para que se haga el contrato [de concesión]”, añadió Daniel Marcelo.

