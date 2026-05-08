Greco Quiroz, expresidente del Consejo Regional de La Libertad, denunció al fiscal Joan Balladares por presunta omisión de funciones tras la liberación de Maricsa Polet Alfaro Cerna, conductora que atropelló y causó la muerte del vigilante Juan Martínez Torres en Trujillo.

La denuncia presentada ante el Ministerio Público sostiene que el fiscal Balladares no consideró los agravantes del caso para solicitar la prisión preventiva de Alfaro, pues según dijo, solo imputó el delito de lesiones culposas graves, dejando de lado la conducción bajo efectos del alcohol y el supuesto intento de fuga.

“Es el fiscal que ha presentado la denuncia únicamente por lesiones culposas graves, omitiendo la tentativa de fuga y la conducción en estado de ebriedad”, declaró a Exitosa, cuestionando además que no se haya impedido la salida del país a la conductora, cuya licencia está vencida desde hace tres años.

Por su parte, Balladares se defendió indicando que al momento de la calificación inicial, la pena prevista no superaba los cinco años necesarios para una prisión preventiva y que su aceptación de responsabilidad influyó en el trámite inmediato.

Familiares de Chaves Básquez, emprendedor de 41 años asesinado el 8 de diciembre de 2025 en el mercado Larmelinda de Trujillo, protestan por la liberación apresurada de Emanuel Muñez Gómez, ciudadano venezolano identificado como sicario mediante video y pruebas científicas. Capturado el 12 de marzo, fue soltado antes de 72 horas pese a evidencia. El jefe de DivinCritica la decisión del fiscal.

Asimismo, Quiroz apuntó a irregularidades en el parte policial, que inicialmente registró la lesión de la víctima como una ‘caída’ en lugar de un atropello. Por ello, pidió a la JNJ destituir a Balladares, alegando que los agravantes acumulados justificaban una pena superior a seis años y la restricción de su libertad.

El pasado miércoles, el Poder Judicial ordenó la liberación de Alfaro, quien estaba ebria cuando impactó con su camioneta contra Martínez en la urbanización Las Palmas del Golf, provocando su muerte. Martínez falleció el viernes 8 de mayo por insuficiencia respiratoria grave y una lesión cerebral severa, según informó el gerente regional de Salud de La Libertad.

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