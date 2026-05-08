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La denuncia presentada ante el Ministerio Público sostiene que el fiscal Balladares no consideró los agravantes del caso para solicitar la prisión preventiva de la mujer | Foto: Difusión / Canal N (Captura) / Composición EC
La denuncia presentada ante el Ministerio Público sostiene que el fiscal Balladares no consideró los agravantes del caso para solicitar la prisión preventiva de la mujer | Foto: Difusión / Canal N (Captura) / Composición EC
Por Redacción EC

Greco Quiroz, expresidente del Consejo Regional de La Libertad, denunció al fiscal Joan Balladares por presunta omisión de funciones tras la liberación de Maricsa Polet Alfaro Cerna, conductora que atropelló y causó la muerte del vigilante Juan Martínez Torres en Trujillo.

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