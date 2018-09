La Libertad: dictan prisión preventiva para sujeto acusado de asesinar a su pareja

La Corte Superior de Justicia de La Libertad dictó nueve meses de prisión preventiva para Humberto Quispe Meza (43), por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de feminicidio, en agravio de su conviviente, María del Pilar Zegarra Paredes (40).

La medida fue dictada por el magistrado Juan Palacios Mantilla, juez supernumerario del Juzgado de Paz Letrado de Pataz. El crimen fue perpetrado el 18 de septiembre a las 5:30 a.m., en el centro poblado de Ucrumarca, localidad ubicada a 40 minutos de Tayabamba, capital de la provincia andina de Pataz.

La fiscal responsable del caso, Milagros Burgos Gordillo, indicó que Quispe Meza habría asesinado a su pareja de varias puñaladas en el rostro y el tórax, delante de sus siete hijos y al interior de su habitación.

Brugos añadió que horas antes, el presunto feminicida asistió a un velorio. Al llegar a su domicilio, cogió un cuchillo de cocina y se dirigió a su habitación para matar a la mujer. Luego huyó y se entregó casi 48 horas después a la policía.

“Vamos a pedir cadena perpetua para él”, añadió la fiscal. Durante la audiencia de prisión preventiva, desarrollada esta mañana en Trujillo, el imputado, entre lágrimas, aseguró no recordar los hechos.

"He estado tomando. Legué a mi casa [...] y no me acuerdo más", dijo. Tras escuchar la orden de prisión preventiva su abogado indicó que apelará la medida.

En las próximas horas, Humberto Quispe será trasladado e internado en el penal El Milagro de Trujillo, región La Libertad, donde permanecerá mientras es investigado por presunto feminicidio.

