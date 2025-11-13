Una fuerte explosión alarmó la noche del jueves 13 de noviembre a los vecinos de la urbanización La Rinconada, en Trujillo. Según los primeros reportes, la detonación ocurrió en los alrededores del supermercado Plaza Vea, también llamado “El Chacarero”.

Los residentes señalaron que se trata de la segunda vez que se registra un ataque con explosivos en ese mismo lugar, lo que ha generado creciente preocupación entre las familias del sector. Por ahora, no se ha informado de heridos ni del alcance de los daños materiales.

Información en desarrollo