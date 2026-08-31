La Policía Nacional (PNP) informó de la detención de cinco personas presuntamente implicadas en el violento secuestro de un empresario minero y el asesinato de cuatro personas ocurrido la madrugada del último domingo 30 de agosto en Trujillo.

Jenss Lara Tantaquilla fue raptado en medio del cuádruple crimen y liberado más de 30 horas después por sus captores en Huanchaco. Según las autoridades, los intervenidos integrarían la organización criminal Los Pulpos.

Los detenidos son Frank Junior Quesada Cruz, alias “Ñato”; Julio Zavaleta Quesada, alias “Juliacho”; César Iván García Rivera, alias “Bolacho”, quien habría cumplido funciones de chofer; Ángel Fabricio Bocanegra Linares, alias “Folo”; y José Miguel Cherrepe Dávila, alias “Ares”.

Los videos de seguridad revelaron que los criminales se vistieron de policías para secuestrar a Lara Tantaquilla, quien se desplazaba en una camioneta Ford Bronco Raptor, de color blanco, con placa CZI-019.

Los atacantes fingieron formar parte del Grupo Especial Contra el Crimen Organizado (Grecco) y aprovecharon que sus víctimas bajaron la guardia para dispararles. Poco después se llevaron a Jenss Lara en una camioneta blanca.

Las capturas se realizaron la noche del domingo y durante la madrugada de este lunes en El Porvenir y Chepén.

Los fallecidos son Christopher Eduardo García Álvarez y Luis Alberto Rojas Ramos, quienes cuidaban al comerciante minero. El primero de ellos deja en la orfandad a un niño de 10 años.

Las otras dos mujeres que perdieron la vida fueron identificadas como Farhad Andrea Monzón Lingán, señalada como supuesta pareja del empresario, y Nadia Urtecho Rodríguez. Sin embargo, la familia de la joven negó el vínculo y pidió respeto por ella.