Los detenidos son integrantes de la banda criminal “Los Pulpos” y están implicados en el secuestro del empresario Jenss Lara. (Foto: GEC)
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Trujillo secuestro
  • Los detenidos son integrantes de la banda criminal “Los Pulpos” y están implicados en el secuestro del empresario Jenss Lara. (Foto: GEC)
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    Los detenidos son integrantes de la banda criminal “Los Pulpos” y están implicados en el secuestro del empresario Jenss Lara. (Foto: GEC)

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    Los detenidos son integrantes de la banda criminal “Los Pulpos” y están implicados en el secuestro del empresario Jenss Lara. (Foto: GEC)

  • Frank Junior Quesada Cruz, alias “Ñato”. (Foto: GEC)
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    Frank Junior Quesada Cruz, alias “Ñato”. (Foto: GEC)

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    Frank Junior Quesada Cruz, alias “Ñato”. (Foto: GEC)

  • Julio Zavaleta Quesada, alias “Juliacho”. (Foto: GEC)
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    Julio Zavaleta Quesada, alias “Juliacho”. (Foto: GEC)

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    Julio Zavaleta Quesada, alias “Juliacho”. (Foto: GEC)

  • José Miguel Cherrepe Dávila, alias “Ares. (Foto: GEC)
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    José Miguel Cherrepe Dávila, alias “Ares. (Foto: GEC)

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    José Miguel Cherrepe Dávila, alias “Ares. (Foto: GEC)

  • César Iván García Rivera, alias “Bolacho”. (Foto: GEC)
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    César Iván García Rivera, alias “Bolacho”. (Foto: GEC)

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    César Iván García Rivera, alias “Bolacho”. (Foto: GEC)

  • Ángel Fabricio Bocanegra Linares, alias “Folo”. (Foto: GEC)
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    Ángel Fabricio Bocanegra Linares, alias “Folo”. (Foto: GEC)

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    Ángel Fabricio Bocanegra Linares, alias “Folo”. (Foto: GEC)

Por Redacción EC

La Policía Nacional (PNP) informó de la detención de cinco personas presuntamente implicadas en el violento secuestro de un empresario minero y el asesinato de cuatro personas ocurrido la madrugada del último domingo 30 de agosto en Trujillo.

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