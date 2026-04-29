Jorge Luis Alcalde Alfaro, excandidato al Senado por el partido Progresemos, fue asesinado a balazos este miércoles 29 de abril en la ciudad de Trujillo, departamento de La Libertad. El hecho sangriento ocurrió a plena luz del día en la avenida Juan Pablo II, a la altura de Liberación Social.

Según informa el medio Sol TV, el ataque armado sucedió cuando el excandidato y conocido animalista se dirigía hacia su camioneta. El occiso cargaba a su mascota en brazos al momento de ser ultimado por un sicario.

Las cámaras de seguridad de la zona registraron el preciso momento en el que Alcalde Alfaro fue acribillado de cuatro disparos por un sujeto que lo abordó desde un vehículo de color blanco y lunas polarizadas.

De forma inmediata, personas que transitaban por el lugar se acercaron al también empresario para brindarle los primeros auxilios.

Publicaron el vídeo en dónde Jorge Alcalde, excandidato al senado, fue atacado y asesinado saliendo de su local con un perrito en brazos, cuando se dirigía a su camioneta (Ozono TV)



DUELE TODO LO QUE ESTA PASANDO EN TRUJILLO 😢 https://t.co/WinnVZTDEz pic.twitter.com/G6NbUAXDVs — Gente de Trujillo (@gentedetruji) April 29, 2026

El excandidato, quien fue excluido del proceso electoral por omitir una sentencia judicial, fue conducido al Hospital Regional Docente de Trujillo, donde se confirmó su deceso.

Alcalde Alfaro era presidente de la fundación animalista “Tus patas en mis manos” y, de acuerdo con testigos, en su camioneta se hallaron bolsas con comida para perros que albergaba y cuidaba en sus locales.

El hecho sangriento generó conmoción y temor entre los vecinos de la zona. Agentes de la Policía Nacional del Perú realizan las investigaciones correspondientes para determinar los motivos del crimen y dar con el paradero de los responsables.

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR