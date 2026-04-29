Resumen

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Excandidato al Senado Jorge Luis Alcalde fue asesinado a balazos este miércoles 29 de abril en Trujillo | Captura de video / Sol TV
Excandidato al Senado Jorge Luis Alcalde fue asesinado a balazos este miércoles 29 de abril en Trujillo | Captura de video / Sol TV
Por Redacción EC

Jorge Luis Alcalde Alfaro, excandidato al Senado por el partido Progresemos, fue asesinado a balazos este miércoles 29 de abril en la ciudad de Trujillo, departamento de La Libertad. El hecho sangriento ocurrió a plena luz del día en la avenida Juan Pablo II, a la altura de Liberación Social.