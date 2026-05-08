Resumen

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Además, la defensa de la familia también cuestionó la atención hospitalaria, indicando que hubo demoras injustificadas en cirugías | Foto: Facebook / Composición EC
Además, la defensa de la familia también cuestionó la atención hospitalaria, indicando que hubo demoras injustificadas en cirugías | Foto: Facebook / Composición EC
Por Redacción EC

Juan Martínez Torres, vigilante de 54 años, falleció este viernes en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Belén de Trujillo tras permanecer cinco días internado debido al atropello que sufrió en la urbanización Las Palmas de El Golf, por parte de una conductora que manejaba en estado de ebriedad, el pasado 3 de mayo.

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