Juan Martínez Torres, vigilante de 54 años, falleció este viernes en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Belén de Trujillo tras permanecer cinco días internado debido al atropello que sufrió en la urbanización Las Palmas de El Golf, por parte de una conductora que manejaba en estado de ebriedad, el pasado 3 de mayo.

La persona responsable del accidente, que embistió a Martínez mientras este descansaba frente a una vivienda, fue identificada como Maricsa Polet Alfaro Cerna, de 32 años. Su prueba de alcoholemia registró 1,84 gramos de alcohol por litro de sangre, triplicando el límite legal.

Minutos previos al accidente que dejó sin vida a Juan Martínez Torres

Además, las autoridades constataron que la mujer manejaba el vehículo con un brevete vencido desde el año 2022. Sin embargo, fue puesta en libertad por el Poder Judicial tras 48 horas detenida.

De ese modo, el gerente regional de Salud de La Libertad, Gerardo Floriano, informó que Martínez murió tras ser diagnosticado con muerte cerebral y sufrió un paro cardiorrespiratorio como consecuencia de múltiples fracturas en las costillas, columna vertebral y la pelvis.

Maricsa Polet Alfaro Cerna fue la responsable del accidente

Respecto a ello, Rosmery Martínez, hermana del fallecido, denunció irregularidades en el proceso y señaló que el primer parte policial indicaba erróneamente que las lesiones fueron causadas por una “caída de altura”.

“Esa mujer se tiene que ir presa porque ahora ya no es lo que es al principio, es un homicidio, ha matado a mi hermano”, declaró a La República.

La policía capturó a un integrante de la banda 'Los Pulpos' en Trujillo, investigado por el asesinato de un ingeniero en La Esperanza y un tiroteo en Florencia de Mora que dejó dos muertos. Se frustró un atentado contra una empresaria; también detuvieron a su pareja y un pintor que camuflaba el vehículo usado en los crímenes. Quedan tres sicarios prófugos y la ciudad vive un estado de emergencia por violencia constante.

Por otro lado, los familiares también cuestionaron la atención médica recibida por Martínez, indicando que hubo demoras injustificadas en las cirugías.

“Nos hemos sentido muy vulnerables aquí. ¡Que sepan que aquí hay muchas irregularidades! Sabíamos el pronóstico desde el momento en que lo atropelló, lo aplastó a mi hermano”, enfatizó Rosmery, quien ahora exige que el Ministerio Público solicite prisión preventiva para Alfaro.

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