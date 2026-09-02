Los familiares de algunos de los detenidos por el secuestro del empresario Jenss Lara y el asesinato de sus cuatro acompañantes en la ciudad de Trujillo, crimen que ha causado conmoción en el país, denunciaron una serie de irregularidades en el accionar de la Policía Nacional (PNP).

Miguel Ángel Bocanegra, padre de Ángel Fabricio Bocanegra Linares, alias ‘Folo’, narró que los agentes del orden ingresaron a su inmueble en la madrugada tras romper la puerta y se llevaron a su hijo sin una orden de detención.

Según su versión, el día del crimen su hijo estaba en su vivienda y dijo que la PNP se equivocó al acusar sin pruebas a su vástago del cuádruple homicidio ocurrido en la madrugada del pasado 30 de agosto.

“Este grupo de policías ingresó a mi casa el día lunes a las 3 de la mañana y obviamente, como cualquier persona que va a la prepotencia, rompen la puerta, se han metido a la casa y han sacado a mi hijo, a mi lado durmiendo. Indignado porque ellos dicen que ha ido a secuestrar y matar a cuatro personas”, expresó en el programa “Beto a saber”.

“Señores, ese día de la matanza mi hijo ha dormido conmigo. Por eso mi indignación. Por eso hemos venido acá a decirles a los jefes de la Policía Nacional que sean honorables. Se equivocaron, eso de reconocer los errores engrandece a las personas. Que salgan y digan: ‘nos equivocamos’ y encuentren a los verdaderos culpables”, agregó.

Relató que su hijo trabaja eventualmente en construcción y que se dedicaba al servicio colectivo. También manifestó que el día del homicidio su hijo llegó a las 11 de la noche a dormir.

Más versiones

Similar versión dio Fiorella Dávila, madre de José Miguel Cherrepe Dávila, alias ‘Ares’, quien indicó que su hijo llegó recientemente de Ica, en donde estuvo trabajando en los últimos dos meses con su padre. La mujer afirmó que su hijo fue amenazado y le ‘sembraron’ droga.

“Lo maltrataron, lo golpearon, encima lo amenazaron. Hay evidencia cuando lo están subiendo al carro. A los 10 o 15 minutos llamo a mi abogada y me doy con la sorpresa que me lo traen callado acá a Trujillo. También me doy con la sorpresa que mi hijo está incluido en esto de las muertes y me quedo sorprendida porque días acaba de llegar de Ica, donde trabaja en construcción con su padre”, aseveró.

“Tengo evidencias cuando mi hijo sale el día sábado a almorzar, tengo evidencia del domingo con su papá que se fue a la piscina, tengo evidencia que mi hijo no tiene comunicación celular porque ha estado detenido por un problema de amistades. Tengo el documento cuando estuvo detenido. Por qué a mi hijo lo atacan y dicen que es buscado por el asesinato y encima lo ponen como el cabecilla”, añadió.

La misma acusación lanzó Marjorie García, hermana de César Iván García Rivera, alias ‘Bolacho’, quien dijo que su familiar trabaja como colectivero y denunció que los policías le ‘sembraron’ cartuchos de bala para detenerlo.

“Mi hermano había estado el día sábado en la casa de su enamorada y cuando viene a las 3 (de la mañana), vienen a mi casa los policías y se meten a sacarlo. Yo estaba en el cuarto de mi hermano, me empujan y lo sacan como perro. Lo estaban pateando, lo estaban golpeando”, mencionó.

“Los Terna le quisieron poner cartuchos de bala en el bolsillo de su short. Le estuvieron pegando diciéndole: ‘dinos la verdad’”, agregó.

Denuncia vulneración de derechos

Juan Alvarado Espinoza, abogado de algunos de los detenidos, calificó de “papelón” la actuación de los efectivos policiales y dijo que cometieron una serie de irregularidades durante los operativos.

“Claramente se ha evidenciado el papelón que están realizando los efectivos policiales, los altos mandos del Ministerio del Interior de esta intervención irregular que han cometido. A todos estos ciudadanos se les ha vulnerado sus derechos, por tratar de justificar temas de inseguridad en la región La Libertad, han buscado víctimas de este abuso policial”, acotó.

El letrado indicó que tiene evidencia para acreditar “al 100%” que sus patrocinados no estaban cerca de la escena donde se produjo el cuádruple asesinato y secuestro. También aseguró que les sembraron droga y municiones para justificar las detenciones.

“Tengo un patrocinado que vive en la ciudad de Chepén, casi a tres horas aproximadamente de la ciudad de Trujillo. Físicamente es imposible que pueda participar. Tenemos los testigos, videos de las cámaras de seguridad, los teléfonos celulares de las conversaciones que lo ubicarían en una ciudad distinta a la ciudad de Trujillo, evidenciándose claramente el actuar irregular de los efectivos policiales para justificar el mal accionar que vienen realizando en este hecho lamentable”, anotó.

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“Fueron detenidos el día lunes en la mañana. Como no tienen las evidencias o los elementos de convicción para vincularlos, les han sembrado droga, les han puesto municiones, cartuchos para generar algún acto delictivo y puedan ser detenidos”, sentenció.