Familiares de los detenidos por el secuestro de un empresario minero y el cuádruple asesinato denunciaron irregularidades durante el operativo policial en Trujillo. (Foto: PNP)
Familiares de los detenidos por el secuestro de un empresario minero y el cuádruple asesinato denunciaron irregularidades durante el operativo policial en Trujillo. (Foto: PNP)
Por Redacción EC

Los familiares de algunos de los detenidos por el secuestro del empresario Jenss Lara y el asesinato de sus cuatro acompañantes en la ciudad de Trujillo, crimen que ha causado conmoción en el país, denunciaron una serie de irregularidades en el accionar de la Policía Nacional (PNP).

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