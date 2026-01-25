La Segunda Fiscalía Provincial Penal de Flagrancia Delictiva de La Libertad inició una investigación preliminar contra Jefferson Polo y Jimmy Rojas, quienes fueron detenidos en flagrancia luego de la detonación de un explosivo en la discoteca Luxor, ubicada en la provincia de Trujillo.

Según informó el Ministerio Público, el atentado ocurrió el sábado 24 de enero y, de acuerdo con las primeras diligencias, en el hecho habrían participado tres personas. A los intervenidos se les investiga por el presunto delito de tentativa de extorsión agravada.

De manera individual, la Fiscalía también indaga a Jefferson Polo por el delito de tenencia ilegal de armas de fuego y municiones. En tanto, Jimmy Rojas es investigado por tenencia ilegal de municiones y por el presunto delito de fabricación, suministro o tenencia de materiales y residuos peligrosos.

La discoteca cuenta con cámaras de seguridad, cuyas grabaciones están siendo analizadas por personal especializado de la DIVINCRI para fortalecer la investigación. Foto: Facebook / Trujillo Tv Digital

Como parte de las diligencias, se dispuso la visualización de las imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia de la zona, la revisión del contenido de los teléfonos celulares de los investigados y la recolección de diversos elementos de convicción.

Asimismo, se encargó al Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Trujillo la toma de declaraciones de testigos y la realización de otras acciones orientadas a esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

Contexto del atentado

La explosión ocurrió en la discoteca Luxor, en Trujillo, cerca de una licorería que días antes también fue atacada. El estallido, registrado alrededor de las 11:30 de la mañana, causó alarma entre los vecinos.

Tras el hecho, agentes de la División de Requisitorias de La Libertad capturaron a dos presuntos implicados mediante el Plan Cerco y los trasladaron a una comisaría para las diligencias de ley.