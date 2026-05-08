Este viernes 8 de mayo, tras la muerte del vigilante Juan Martínez, la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Flagrancia Delictiva de La Libertad solicitó cinco años y cuatro meses de prisión para Maricsa Polet Alfaro Cerna, conductora que atropelló al trabajador en Trujillo, mientras conducía su camioneta en presunto estado de ebriedad.

El fiscal provincial Joan Balladares presentó formalmente la solicitud de recalificación del delito, pasando de lesiones culposas a homicidio culposo, luego de confirmarse el deceso de Martínez, de 54 años, quien fue arrollado el 3 de mayo en la la urbanización Las Palmas del Golf.

Asimismo, el letrado solicitó el pago de una reparación civil de S/ 329 280 a favor de los deudos y la inhabilitación definitiva de la investigada para conducir un vehículo.

La controversia alrededor de la muerte de Juan Martínez

El trabajador falleció tras permanecer cinco días en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Belén, a causa de un “cuadro irreversible de insuficiencia respiratoria profunda y lesión cerebral severa”, confirmó el gerente regional de Salud de La Libertad, Dr. Gerardo Florián.

Las pericias técnicas determinaron que la mujer manejaba con 1.84 gramos de alcohol por litro de sangre, cifra que triplica el límite legal permitido. Asimismo, se constató que Alfaro conducía el vehículo con una licencia de conducir vencida desde el 2022.

Minutos previos al accidente que dejó sin vida a Juan Martínez Torres

El proceso no ha estado exento de controversia, pues Balladares fue denunciado por presunta omisión de funciones. De acuerdo con Greco Quiroz, expresidente del Consejo Regional de La Libertad, quien realizó esta demanda, el fiscal “no consideró los agravantes del caso para solicitar la prisión preventiva”.

En la mañana, un delincuente arroja dinamita en un minimarket del centro histórico de Trujillo, cerca de dos escolares que escapan al ver la chispa. El atentado en una avenida transitada afecta a pequeños empresarios, quienes exigen medidas contra la criminalidad. Cámaras captan al sujeto huyendo en moto; PNP investiga.

Tras la primera recomendación fiscal, el Poder Judicial liberó a Alfaro Cerna después de 48 horas detenida, medida que fue cuestionada por los familiares de la víctima, quienes con el fallecimiento de Martínez, solicitaron prisión efectiva para ella.

Por otro lado, la Policía Nacional del Perú (PNP) separó a los agentes que atendieron la emergencia en primera instancia, debido a que consignaron el atropello como una “caída de altura”.

Ante este hecho, el jefe de la Región Policial de La Libertad, Ricardo Espinoza Cuestas, dispuso el inicio de una investigación administrativa contra los agentes implicados.

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