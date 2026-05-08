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El Ministerio Público ha pedido que se investigue a la denunciada por homicidio culposo | Foto: Difusión / Composición EC
El Ministerio Público ha pedido que se investigue a la denunciada por homicidio culposo | Foto: Difusión / Composición EC
Por Redacción EC

Este viernes 8 de mayo, tras la muerte del vigilante Juan Martínez, la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Flagrancia Delictiva de La Libertad solicitó cinco años y cuatro meses de prisión para Maricsa Polet Alfaro Cerna, conductora que atropelló al trabajador en Trujillo, mientras conducía su camioneta en presunto estado de ebriedad.

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