Fiscalía pide detenciones por crimen de Jenss Lara: expediente revela cómo habría operado el grupo de secuestradores. (Foto: Captura / América Noticias)
Fiscalía pide detenciones por crimen de Jenss Lara: expediente revela cómo habría operado el grupo de secuestradores. (Foto: Captura / América Noticias)
Por Redacción EC

La Fiscalía solicitó la detención de investigados por el secuestro de Jenss Lara Tantaquilla y el asesinato de sus cuatro acompañantes en Trujillo, según un expediente de más de 500 páginas difundido en X por los periodistas Bruno Amoretti y Américo Zambrano. El documento reúne declaraciones, registros audiovisuales y otros elementos de la investigación sobre el crimen.

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