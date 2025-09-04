Trujillo: fuerte detonación en urbanización Las Quintanas deja viviendas afectadas.

Una explosión registrada la noche del jueves 4 de septiembre generó alarma en la urbanización Las Quintanas, en el distrito de Trujillo. El hecho ocurrió alrededor de las 10:49 p. m. en la cuadra 7 de la calle Lizarzaburu y fue catalogado como un acto de vandalismo, según el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de La Libertad.

De acuerdo con el reporte de la entidad, la detonación provocó daños en varias viviendas, aunque aún se encuentran en proceso de cuantificación. Asimismo, se indicó que todavía no se ha confirmado la existencia de afectados en la vida y la salud de las personas.

Hasta la zona llegaron agentes de la Policía Nacional y tres ambulancias del Sistema de Atención Móvil de Urgencias (SAMU) para atender la emergencia. El COER precisó que la situación continúa en proceso de evaluación.

La explosión, que se produjo en una vivienda de tres pisos, se escuchó en distintos puntos de la ciudad norteña. La onda expansiva alcanzó a varios inmuebles alrededor del parque Perpetuo Socorro.

En entrevista con RPP, Alfonso Rosas Calderón, uno de los afectados, relató que su inmueble quedó “destrozado” tras el estallido.

“El ministro del Interior hasta ahora no hace nada y ese (César) Acuña —gobernador regional de La Libertad— es peor. Es lamentable que vivamos así con miedo”, cuestionó.

Por su parte, Aníbal Manuel Morillo Arqueros, gerente regional de Salud, informó al medio que la explosión no dejó víctimas mortales, pero sí tres heridos de carácter leve.

Antecedente reciente

En la noche del pasado 14 de agosto, un atentado con explosivos se registró en la cuadra 8 de la avenida Perú, en el corazón de Trujillo, con un saldo de tres personas heridas y daños en cerca de 20 viviendas. El ataque ocurrió pasadas las 10 p.m. en una zona comercial cercana al centro de la ciudad norteña.

Medios trujillanos reportaron que la casa destruida pertenecería a Sergio Bolaños, exintegrante de “Los Pulpos”, liberado hace poco del penal El Milagro. Al día siguiente del ataque, el ministro del Interior, Carlos Malaver, informó que tres personas fueron detenidas por su presunta participación en el atentado con explosivos.

El propio ministro Malaver acotó que la explosión sería parte de un conflicto entre las bandas “Los Pulpos” y “Los Pepes”, y otra disidente denominada “La Jauría”.