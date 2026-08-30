El Gobierno Regional de La Libertad pidió la inmediata presencia de la presidenta Keiko Fujimori y del fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, para disponer “acciones absolutas” contra las organizaciones criminales, tras el asesinato de cuatro personas y el secuestro de un ciudadano en Trujillo.

A través de un comunicado, expresó su “profunda indignación” por lo ocurrido en la madrugada de este domingo 30 de agosto y dijo que invirtió más de S/100 millones para fortalecer a la Policía Nacional (PNP).

“Esto es intolerable. La Libertad exige seguridad para sus ciudadanos. Desde el Gobierno Regional hemos cumplido y seguiremos cumpliendo nuestra responsabilidad. Hemos invertido más de S/100 millones para fortalecer a la Policía Nacional, con patrulleros, tecnología, inteligencia, videovigilancia y equipamiento especializado, y continuaremos invirtiendo en seguridad”, señaló.

Asimismo, indicó que equiparar a la PNP no basta y que se necesitan resultados y capturas “realmente trascendentes” para recuperar el control de las calles.

“Por ello, invocamos la presencia inmediata en Trujillo de la presidenta de la república, Keiko Fujimori, como jefa suprema de la Policía Nacional, y del fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, para disponer acciones absolutas contra las organizaciones criminales que vienen sembrando terror y muerte”, subrayó.

El GORE La Libertad enfatizó que las estadísticas pueden mostrar avances, pero mientras sigan los asesinatos, extorsiones y secuestros, ningún resultado será suficiente y se requiere mayor apoyo del Gobierno nacional.

“La Libertad necesita más apoyo, más inteligencia operativa, más persecución criminal y aplicar justicia con todo el peso de la ley”, sentenció.

Comunicado del Gobierno Regional de La Libertad. (Foto: Difusión)

Como se recuerda, dos sujetos vestidos como policías fingieron una intervención policial para acabar con la vida de cuatro personas y secuestrar a otra. El hecho ocurrió en la avenida Húsares de Junín, en la ciudad de Trujillo.