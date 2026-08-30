Cuatro personas fueron asesinadas este domingo 30 de agosto en Trujillo. (Foto: Wilson Fernández)
Cuatro personas fueron asesinadas este domingo 30 de agosto en Trujillo. (Foto: Wilson Fernández)
Por Redacción EC

El Gobierno Regional de La Libertad pidió la inmediata presencia de la presidenta Keiko Fujimori y del fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, para disponer “acciones absolutas” contra las organizaciones criminales, tras el asesinato de cuatro personas y el secuestro de un ciudadano en Trujillo.

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