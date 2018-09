Trujillo: ‘Gringasho’ fue internado en penal El Milagro

Alexander Pérez Gutiérrez, más conocido como ‘Gringasho’, pasó ayer su primera noche en el penal El Milagro de Trujillo (La Libertad). La Policía Judicial lo trasladó a esa prisión horas después de que el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria dictara nueve meses de prisión preventiva en su contra, por el presunto delito de tenencia ilegal de armas de fuego y municiones de guerra.

El director del penal El Milagro, Milton Guevara Mendoza, informó que Pérez Gutiérrez fue internado casi a las 8:30 p.m., temporalmente, en los ambientes de prevención. Luego será clasificado y trasladado a un pabellón, sostuvo.

Según el funcionario del INPE, a ‘Gringasho’ se le trata “como a cualquier otro interno”, aunque se busca “garantizar su integridad física”, debido a que podría ser víctima de un atentado por parte de un integrante de una organización criminal rival. “Si su abogado cree conveniente que se lo interne en un ambiente especial porque su vida corre peligro, lo puede hacer”, refirió.

Debido a su alta peligrosidad –‘Gringasho’ se escapó una vez del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Trujillo y otra, de ‘Maranguita’–, Guevara no descartó pedir el traslado del interno a un penal de máxima seguridad. “Acá no manda el interno, sino las autoridades del INPE”, manifestó. No obstante, descartó que se haya reforzado la seguridad en el penal de Trujillo.