El cadáver del empresario, Jorge Gaspar Santisteban Ganoza, de 48 años, fue encontrado sin vida en el cauce del río Moche luego que su familia lo reportara como desaparecido, el lunes 08 de diciembre tras salir de su vivienda ubicada en la urbanización El Golf, distrito de Víctor Larco, provincia de Trujillo, región La Libertad.

El coronel PNP y jefe de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Trujillo, Johnny Huamán, indicó a los medios que el hombre de negocios, al momento de dejar su casa, entregó un sobre cerrado a un agente de seguridad, a quien le dio instrucción de entregárselo a su familia una vez se haya ido.

¿Qué decía la carta?

En la misiva, el empresario revelaba a su familia que pasaba por graves problemas económicos y de salud, que lo forzaban a irse lejos, dejando la teoría que se habría cometido suicidio.

El alto amando precisó que el cuerpo de Santisteban Ganoza no presentaba lesiones de consideración, solo pequeñas heridas causadas por animales e insectos.

También quedó registrado además un torniquete y varias inyecciones, que serán remitidos a Lima para su análisis y así establecer si se administró algún fármaco o sustancia tóxica.