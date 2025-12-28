Un hombre quedó atrapado bajo los escombros de su vivienda en Trujillo luego del sismo de magnitud 6.0 registrado la noche del sábado 27 de diciembre, cuyo epicentro se localizó en Chimbote, en la región Áncash. El colapso de la estructura ocurrió como consecuencia del fuerte movimiento telúrico que se sintió en diversas ciudades del país.

Tras el incidente, personal de la Policía Nacional y del Cuerpo General de Bomberos acudió al lugar para realizar las labores de rescate, logrando liberar al afectado entre los restos de la vivienda. El operativo se desarrolló en medio de la activación de los protocolos de emergencia dispuestos por las autoridades locales.

El sismo de 6.0 grados ocasionó daños en viviendas, establecimientos de salud y servicios básicos en distintas localidades de Áncash y La Libertad, además de dejar personas heridas que fueron atendidas en centros de salud. Las autoridades mantuvieron el monitoreo ante la ocurrencia de réplicas durante las horas posteriores.

Defensa Civil y los centros de operaciones de emergencia continúan con la evaluación de daños y el análisis de necesidades en las zonas impactadas, mientras se exhorta a la población a mantener la calma, seguir las recomendaciones de seguridad y reportar cualquier emergencia a los canales oficiales.

Trujillo reporta rescate de persona atrapada tras fuerte sismo con epicentro en Chimbote. (Foto: Captura/Latina Noticias)

Zona sísmica activa

Cabe recordar que el Perú se encuentra ubicado en una zona de alta actividad sísmica, conocida como el Cinturón de Fuego del Pacífico. Esta franja concentra gran parte de los movimientos telúricos del mundo debido al constante roce entre las placas tectónicas, por lo que los especialistas recomiendan mantener medidas de prevención.

Mochila de emergencia ante sismo

De acuerdo a la información brindada y compartida por Indeci, estos son los artículos, productos e implementos que toda mochila de emergencia debe contener: alimentos no perecibles como atún, galletas soda, frutos secos, caramelos, botellas de agua, dinero en monedas, artículos específicos para bebés e infantes, entre otros.

También botiquín de primeros auxilios (vendas, gasas, esparadrapo, mascarillas, agua oxigenada, crema tópica, analgésicos, antibióticos), bolsas plásticas de basura, mantas, cuerdas y artículos de comunicación como linterna, radio o silbato.

