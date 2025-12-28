Hombre es rescatado tras quedar bajo escombros por sismo de 6.0 en el norte del país. (Foto: Captura/Latina Noticias)
Redacción EC
Un hombre quedó atrapado bajo los escombros de su vivienda en luego del , en la región Áncash. El colapso de la estructura ocurrió como consecuencia del fuerte movimiento telúrico que se sintió en diversas ciudades del país.

LEE: Marina de Guerra descarta riesgo de tsunami tras sismo de magnitud 6.0 en Chimbote

Tras el incidente, personal de la Policía Nacional y del Cuerpo General de Bomberos acudió al lugar para realizar las labores de rescate, logrando liberar al afectado entre los restos de la vivienda. El operativo se desarrolló en medio de la activación de los protocolos de emergencia dispuestos por las autoridades locales.

El sismo de 6.0 grados , además de dejar personas heridas que fueron atendidas en centros de salud. Las autoridades mantuvieron el monitoreo ante la ocurrencia de réplicas durante las horas posteriores.

Defensa Civil y los centros de operaciones de emergencia continúan con la evaluación de daños y el análisis de necesidades en las zonas impactadas, mientras se exhorta a la población a mantener la calma, seguir las recomendaciones de seguridad y reportar cualquier emergencia a los canales oficiales.

Trujillo reporta rescate de persona atrapada tras fuerte sismo con epicentro en Chimbote. (Foto: Captura/Latina Noticias)
Trujillo reporta rescate de persona atrapada tras fuerte sismo con epicentro en Chimbote. (Foto: Captura/Latina Noticias)

Zona sísmica activa

Cabe recordar que el Perú se encuentra ubicado en una zona de alta actividad sísmica, conocida como el . Esta franja concentra gran parte de los movimientos telúricos del mundo debido al constante roce entre las placas tectónicas, por lo que los especialistas recomiendan mantener medidas de prevención.

MÁS: Senamhi alerta por vientos de moderada intensidad en la costa del 28 al 30 de diciembre

Mochila de emergencia ante sismo

De acuerdo a la información brindada y compartida por Indeci, estos son los artículos, productos e implementos que toda debe contener: alimentos no perecibles como atún, galletas soda, frutos secos, caramelos, botellas de agua, dinero en monedas, artículos específicos para bebés e infantes, entre otros.

También botiquín de primeros auxilios (vendas, gasas, esparadrapo, mascarillas, agua oxigenada, crema tópica, analgésicos, antibióticos), bolsas plásticas de basura, mantas, cuerdas y artículos de comunicación como linterna, radio o silbato.

