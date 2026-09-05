Las cámaras de seguridad muestran a Ángel Fabrizio Bocanegra Linares, alias ‘Folo’, de 19 años, horas antes del secuestro y cuádruple asesinato. (Foto: Captura Latina Noticias)
Las cámaras de seguridad muestran a Ángel Fabrizio Bocanegra Linares, alias ‘Folo’, de 19 años, horas antes del secuestro y cuádruple asesinato. (Foto: Captura Latina Noticias)
Por Redacción EC

Nuevas imágenes pusieron en entredicho la versión de la Policía Nacional (PNP) sobre la participación de Ángel Fabrizio Bocanegra Linares, alias ‘Folo’, de 19 años, uno de los detenidos por el secuestro de un empresario minero y el asesinato de cuatro personas en Trujillo.

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