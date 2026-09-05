Nuevas imágenes pusieron en entredicho la versión de la Policía Nacional (PNP) sobre la participación de Ángel Fabrizio Bocanegra Linares, alias ‘Folo’, de 19 años, uno de los detenidos por el secuestro de un empresario minero y el asesinato de cuatro personas en Trujillo.

Según informó Latina Noticias, en las imágenes se ve al joven llegando a su vivienda, en El Porvenir, a las 9:31 p.m. del sábado 29 de agosto. A las 10:02 p.m., se ve al intervenido salir junto a otra persona a conversar frente a su vivienda.

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Finalmente, a las 05:57 a.m. del domingo 30 de agosto, se le observa a ‘Folo’ retirarse de su casa. Sus familiares aseguran que no participó en el secuestro y cuestionaron su detención.

Según el acta policial, Bocanegra Linares fue sindicado por la PNP como uno de los sujetos que se encontraba en la camioneta blanca utilizada durante el secuestro de Jenss Lara. Fue detenido en la madrugada del lunes 31 de agosto.

Al respecto, Miguel Ángel Bocanegra, padre de ‘Folo’, narró que los agentes del orden ingresaron a su inmueble en la madrugada tras romper la puerta y se llevaron a su hijo sin una orden de detención.

Según su versión, el día del crimen su hijo estaba en su vivienda y dijo que la PNP se equivocó al acusar sin pruebas a su vástago del cuádruple homicidio ocurrido en la madrugada del pasado 30 de agosto.

“Este grupo de policías ingresó a mi casa el día lunes a las 3 de la mañana y obviamente, como cualquier persona que va a la prepotencia, rompen la puerta, se han metido a la casa y han sacado a mi hijo, a mi lado durmiendo. Indignado porque ellos dicen que ha ido a secuestrar y matar a cuatro personas”, expresó en el programa “Beto a saber”.

“Señores, ese día de la matanza mi hijo ha dormido conmigo. Por eso mi indignación. Por eso hemos venido acá a decirles a los jefes de la Policía Nacional que sean honorables. Se equivocaron, eso de reconocer los errores engrandece a las personas. Que salgan y digan: ‘nos equivocamos’ y encuentren a los verdaderos culpables”, agregó.

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