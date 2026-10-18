Se inauguró en la ciudad de Trujillo la primera estación “Home Base” de consumo directo de Gas Natural Licuado (GNL) orientada exclusivamente al transporte de carga pesada en el Perú, que busca transformar la logística nacional ofreciendo una alternativa que reduce drásticamente los costos operativos.

La obra cobra especial relevancia económica, ya que el cambio a esta matriz energética puede generar ahorros que superan el 50% en comparación con los costos actuales del diésel. Además, permite a los vehículos de carga alcanzar autonomías cercanas a los 2,200 kilómetros con un solo abastecimiento, lo que revolucionará los viajes de larga distancia.

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Este innovador proyecto es el resultado de una alianza estratégica entre Solgas y el Grupo Transpesa. La moderna infraestructura demandó una inversión cercana a los U$S2 millones y fue implementada en un tiempo menor a un año.

Con una capacidad de almacenamiento de 60 m³ de GNL, la estación garantizará el abastecimiento continuo y seguro para una flota que supera los 100 camiones pesados.

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Alessandra Dentone, directora Comercial de Solgas, adelantó que Trujillo es solo el inicio, pues preparan la apertura de un corredor de 14 estaciones de GNL a nivel nacional (12 de ellas abiertas al público general) que se inaugurarán progresivamente antes de que culmine el 2026.

Por su parte, Enrique Pesantes, gerente general del Grupo Transpesa, destacó el impacto directo en sus servicios. “Avanzamos de manera concreta hacia un modelo logístico más sostenible y competitivo”, aseveró.

Actualmente, más de 500 camiones ya operan con GNL en los diversos corredores logísticos y mineros del país. La llegada del gas natural mediante cisternas criogénicas especializadas permite abastecer a zonas que hoy no cuentan con acceso a la red de gasoductos.

La ubicación de esta infraestructura en Trujillo responde a la necesidad del transportista de cubrir una alta demanda de GNL en uno de sus principales centros logísticos. Desde este punto, la estación se convierte en su principal fuente de abastecimiento y fortalece la resiliencia energética de la región.

El GNL llega mediante cisternas criogénicas especializadas, lo que permite llevar gas natural a zonas sin acceso a gasoductos y ampliar las opciones disponibles para las actividades productivas.