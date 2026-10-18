Trujillo alberga la primera estación "Home Base" de consumo directo de Gas Natural Licuado (GNL). (Foto: Difusión)
Trujillo alberga la primera estación "Home Base" de consumo directo de Gas Natural Licuado (GNL). (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

Se inauguró en la ciudad de Trujillo la primera estación “Home Base” de consumo directo de Gas Natural Licuado (GNL) orientada exclusivamente al transporte de carga pesada en el Perú, que busca transformar la logística nacional ofreciendo una alternativa que reduce drásticamente los costos operativos.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.