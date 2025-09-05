El general Carlos Llerena, jefe da la región policial de La Libertad, indicó que hay cuatro detenidos tras el atentado ocurrido la noche de ayer, en una vivienda ubicada en la urbanización Las Quintanas, ciudad de Trujillo, región de la Libertad. La dueña del predio, María Sánchez Iparraguirre, estaría vinculada a la minería ilegal.

El alto mando precisó que se trata de Nilton Isaías Ravello Ramos (19), Everet Emilio Quintero Monasteridos (32) de nacionalidad venezolana, Fabrizio Manuel Leiton Gutiérrez (22), alias “Pelado”, este último se dedicaba a reclutar a otros delincuentes. Todos ellos relacionados a la organización criminal “Los Pulpos”.