Juan Manuel Bocanegra Henríquez, de 23 años, fue liberado tras permanecer 15 días detenido por su presunta vinculación con el secuestro del empresario minero Jenss Lara Tantaquilla y el asesinato de sus cuatro acompañantes en Trujillo. La medida se adoptó luego de cumplirse el plazo legal de las diligencias preliminares, según la información proporcionada sobre el caso.

La decisión de otorgarle la libertad en esta etapa respondería a que las autoridades no encontraron elementos de convicción suficientes que acrediten su participación directa en la ejecución del secuestro y el múltiple crimen. Bocanegra abandonó las instalaciones de la División de Investigación Criminal (Divincri).

Juan Manuel Bocanegra queda en libertad tras 15 días de detención. (Foto: Facebook / Piura Noticias)

La liberación se produjo luego de los reclamos realizados por sus familiares en los exteriores de la dependencia policial. Desde el inicio de la detención, estos sostuvieron que los jóvenes no participaron en el ataque y que se encontraban durmiendo en su vivienda cuando ocurrió el crimen.

Juan Manuel Bocanegra había sido intervenido a inicios de septiembre junto con su hermano menor, Roy Stiven Bocanegra Marreros, de 22 años, y su padre, Roy Peter Bocanegra Aguilar, conocido como “Viejo”. En ese momento, la Policía Nacional señaló a los tres como presuntos integrantes del grupo que habría brindado apoyo logístico a los falsos policías involucrados en el crimen.

Uno de los elementos considerados durante las intervenciones fue la ubicación de un automóvil Suzuki negro, de placa T3X-310, en la urbanización Torres Araujo. Según las pesquisas policiales, el vehículo habría sido utilizado para trasladar armamento, cascos y chalecos con distintivos del Grupo Especial contra el Crimen Organizado (GRECCO), indumentaria que los delincuentes habrían utilizado para simular un operativo de interdicción.

Declaración del padre

La declaración de Roy Peter Bocanegra también forma parte de las diligencias del caso. Tras ser detenido en la provincia de Pataz, el hombre habría reconocido su participación en el traslado logístico y, según informó el general PNP Ricardo Espinoza Cuestas, jefe de la Región Policial La Libertad, buscó deslindar a sus hijos de los hechos.

TE PUEDE INTERESAR: Fenómeno El Niño: más de 30 mil colegios están expuestos y Minedu prepara aulas modulares

Espinoza señaló que Bocanegra asumió ante los agentes su participación y declaró: “Yo soy el delincuente, mis hijos no” .

Con la liberación de Juan Manuel Bocanegra, su padre y su hermano menor permanecen a disposición de las autoridades mientras continúan las investigaciones relacionadas con el secuestro de Jenss Lara y el asesinato de sus cuatro acompañantes.