Liberan a uno de los tres integrantes de una familia detenida por caso Jenss Lara. (Foto: Redes sociales)
Liberan a uno de los tres integrantes de una familia detenida por caso Jenss Lara. (Foto: Redes sociales)
Por Redacción EC

Juan Manuel Bocanegra Henríquez, de 23 años, fue liberado tras permanecer 15 días detenido por su presunta vinculación con el secuestro del empresario minero Jenss Lara Tantaquilla y el asesinato de sus cuatro acompañantes en Trujillo. La medida se adoptó luego de cumplirse el plazo legal de las diligencias preliminares, según la información proporcionada sobre el caso.

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