Homero Valdemar Armas Villalobos, de 35 años, y hermano del alcalde distrital de Pataz; murió luego de ser atacado a balazos cuando salía de un restaurante ubicado en la urbanización California, en el distrito de Víctor Larco, Trujillo, región La Libertad. La Policía confirmó que la víctima tenía vínculos con la minería de la zona y señaló que el móvil del ataque es materia de investigación.

El hecho ocurrió durante la madrugada de este lunes, en la intersección de las calles Juan Julio Ganoza y Las Hortensias. Una cámara de la central de monitoreo del distrito registró el momento en que Armas Villalobos quedó tendido en la vereda y fue auxiliado por trabajadores del establecimiento y personas que se encontraban con él.

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Asesinan a hermano del alcalde de Pataz tras ataque a balazos



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Posteriormente, la víctima fue trasladada en un automóvil de color plomo hacia una clínica, donde se certificó su muerte. El Ministerio Público realizó las diligencias correspondientes en el interior del establecimiento de salud.

En la escena, personal de Criminalística recogió casquillos y tomó huellas de una camioneta roja que permanecía estacionada en el lugar. Mientras tanto, agentes de la Divincri realizan el recorrido por la zona para establecer la ruta que habrían seguido los atacantes.

Los casos fiscales de Armas Villalobos

Según la consulta del Ministerio Público, Homero Valdemar Armas Villalobos registraba al menos tres casos fiscales en La Libertad en condición de imputado. Los expedientes están relacionados con los presuntos delitos de perturbación del normal funcionamiento de servicios públicos, usurpación agravada y hurto simple.

Homero Armas Villalobos fue atacado a balazos cuando salía de un restaurante. (Foto: Captura / Canal N)

Dos de estos casos se encontraban en investigación preliminar y uno tenía una impugnación resuelta por una fiscalía superior.

Uno de los expedientes se inició en abril de 2020, luego de que la representante legal de Compañía Minera Poderosa denunciara un presunto bloqueo de carretera y el cobro de dinero a volquetes que trasladaban mineral por el anexo de Pueblo Nuevo, en Pataz.

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Cuando la Policía llegó al lugar encontró aproximadamente a ocho ronderos y constató que el tránsito se desarrollaba con normalidad. En ese momento, Armas Villalobos, quien entonces se identificó como presidente de la ronda campesina, negó que se hubiera bloqueado la vía o exigido pagos.

El hombre sostuvo que realizaban controles para impedir el ingreso de personas ajenas a la comunidad y prevenir contagios de COVID-19.