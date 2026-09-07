Investigan asesinato de hombre de 35 años vinculado a la minería en Pataz. (Foto: Captura / Canal N)
Investigan asesinato de hombre de 35 años vinculado a la minería en Pataz. (Foto: Captura / Canal N)
Por Redacción EC

Homero Valdemar Armas Villalobos, de 35 años, y hermano del alcalde distrital de Pataz; murió luego de ser atacado a balazos cuando salía de un restaurante ubicado en la urbanización California, en el distrito de Víctor Larco, Trujillo, región La Libertad. La Policía confirmó que la víctima tenía vínculos con la minería de la zona y señaló que el móvil del ataque es materia de investigación.

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