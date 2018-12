Trujillo: matan a mujer y dejan su cuerpo en la carretera

Una mujer identificada como Carmen Janeth Ríos Miranda, de 34 años de edad, fue asesinada de varios golpes en el distrito de Salaverry, en Trujillo, región La Libertad. Su cuerpo fue arrojado a un costado de la vía que conduce a la urbanización Los Portales, en el sector de Alto Salaverry.

Familiares de la víctima contaron que a las 2 a.m., Carmen Ríos recibió una llamada telefónica cuando se encontraba descansando en su domicilio, ubicado en Alto Salaverry. Ella salió y a las 5:10 a.m. agentes de la Policía Nacional les comunicaron que había sido encontrada muerta en Los Portales.

De acuerdo con la policía, la mujer había recibido varios golpes en la cabeza, la mataron en otra zona y luego abandonaron su cuerpo en la referida vía. La víctima deja cuatro hijos.

Sus familiares responsabilizaron de este hecho a un sujeto identificado como Nico Silva, de 53 años, quien habría sido la nueva pareja de Carmen Ríos. “No tuvieron que matarla, por qué le han hecho esa maldad. No tienen corazón, por qué tuvo que morir así. El asesino tiene que pagar, no me explico cómo pudo hacerle eso; ahora sus hijas quedarán huérfanas”, expresó Giseli Barrera Miranda.

De acuerdo con el Ministerio de la Mujer y Personas Vulnerables, entre enero y noviembre de este año se registraron 11 feminicidios en La Libertad, siendo la tercera región con mayor casos en el país. El primer lugar del ránking lo ocupa Lima, con 29 muertes, y el segundo Cusco, con 14.

