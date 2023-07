La Marina de Guerra del Perú confirmó, el sábado 29 de julio, la muerte de los tripulantes que iban a bordo de una avioneta que protagonizó un accidente aéreo que ocasionó que se estrellara en el mar de Huanchaco, en Trujillo. Entre los fallecidos se encuentra el instructor de vuelo, Santiago Aldaz García (30), y dos estudiantes llamados Fabiana Hernández (18) y Mayt Jiménez (19).

Cabe mencionar que también figuraba Boris Corrales, el mecánico que en las primeras horas del accidente no figuraba en la lista de vuelo, pero finalmente se comprobó su asistencia al fatal viaje. Ante ello, el padre de este reveló ante la prensa que su hijo comentó que a la nave le hacía falta algunas piezas, pero el dueño no habría querido comprarlas.

“Siempre me dijo que a veces el dueño no quiere comprar algunas cosas que le piden. Por eso, le dije, mejor salte de allí o dame el número para llamarlo al señor para que compre esas cosas, porque a mí tampoco no me gusta trabajar si mis herramientas están mal. Me dijo: ‘Él es duro, qué va a comprar. Le hemos dicho varias veces, pero no compra”, contó César Corrales a la prensa.

El accidente

El último viernes 28 de julio una avioneta que tenía a bordo a cuatro tripulantes se declaró en emergencia, en pleno vuelo, al aproximarse al aeropuerto de Trujillo, perdiéndose posteriormente la comunicación con la torre de control. Tras ello, la nave, con número de matrícula OB-1334, cayó al mar de Huanchaco.

Luego de varias horas de búsqueda, los restos de las cuatro personas fallecidas habrían sido encontrados por las autoridades, según informó Sol Tv de Trujillo. Ante ello, los familiares de las víctimas llegaron hasta el aeropuerto de Trujillo para reclamar los restos de sus seres queridos.

Los parientes habrían indicaron al mencionado que, al parecer, solo han trasladado en helicóptero el cadáver de la estudiante trujillana Fabiana Hernández. Se sabe que en la búsqueda participó un equipo de la Fuerza Aérea del Perú, Bomberos de Huanchaco y el equipo de emergencias del Gobierno Regional de La Libertad.