El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) prorrogó la declaratoria del estado de emergencia del servicio de transporte terrestre en los sectores de las vías costeras correspondientes a los balnearios de Las Delicias, Buenos Aires y Huanchaco, ubicados en la provincia de Trujillo, departamento de La Libertad.

Mediante la Resolución Ministerial N° 525-2026-MTC/01.02, se amplió por 180 días calendario más, a partir del miércoles 30 de septiembre, el plazo de vigencia de la medida emitida el pasado 1 de abril.

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Asimismo, se dispuso que en el plazo de 10 días posteriores a la culminación del plazo de vigencia establecido en el artículo 1 de la resolución, la Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes deberá informar al Despacho Viceministerial de Transportes las acciones e intervenciones efectuadas.

En el documento se alega que los procesos de erosión costera y la recurrencia de oleajes anómalos continúan afectando las condiciones físicas y morfológicas de las zonas de intervención en los balnearios de Las Delicias, Buenos Aires y Huanchaco.

Refiere que este hecho dificulta el desarrollo de los trabajos y mantiene expuesta la infraestructura vial a situaciones de daño o peligro, lo que ha generado que se extienda el plazo programado para su ejecución y culminación.

El área de intervención comprende 14 centros poblados con una población aproximada de 136 mil 951 habitantes, razón por la cual un daño en la infraestructura adyacente a estas vías costeras ocasionaría una severa restricción en la continuidad y seguridad del transporte terrestre de personas y mercancías.

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Cabe indicar que la resolución fue publicada en la edición de este domingo 27 de setiembre del boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano y lleva la firma del titular del MTC, José Tangherlini.