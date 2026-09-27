La Libertad: Se prorrogó el estado de emergencia en el balneario de Huanchaco. (Foto: GEC)
La Libertad: Se prorrogó el estado de emergencia en el balneario de Huanchaco. (Foto: GEC)
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Por Redacción EC

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) prorrogó la declaratoria del estado de emergencia del servicio de transporte terrestre en los sectores de las vías costeras correspondientes a los balnearios de Las Delicias, Buenos Aires y Huanchaco, ubicados en la provincia de Trujillo, departamento de La Libertad.

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