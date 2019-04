Trujillo: municipalidad advierte que mercado La Hermelinda podría ser cerrado

La Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) les dio 8 días de plazo a los comerciantes del mercado La Hermelinda para que recojan las 100 toneladas de basura que generan al día. Si no lo hacen, cerrará de manera definitiva el centro de abastos.

“En aras de hacer cumplir la disposición del Decreto Supremo N°14-2017-MINAM, la misma que establece que toda entidad que supere las 0.5 TN (toneladas) diarias de basura debe encargarse de su recojo y disposición final, [la MPT] hace de conocimiento que: se otorga plazo de 8 días a los comerciantes del mercado La Hermelinda para que ejecute el 10%% de dicha norma, caso contrario se realizará el cierre definitivo de dicho establecimiento”, señala un comunicado firmado por el burgomaestre de la ciudad, Daniel Marcelo Jacinto, y publicado en las redes sociales.

El comunicado añade que esta medida se toma “para salvaguardar la salud de todos los trujillanos”.

La Hermelinda, ubicada entre los distritos de Trujillo y Florencia de Mora, es el centro de abastos más importante de la región La Libertad. Esta advertencia se da luego de que el mismo alcalde indicara que el 22 de febrero los comerciantes fueron notificados para que contraten a una empresa privada para que recoja la basura que genera.

“Como mercado privado tienen que cambiar y dar soluciones para no arrojar su basura. No pagan nada, no pagan ningún arbitrio y no pueden estar en esa informalidad”, señaló Daniel Marcelo en su momento.

