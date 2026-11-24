Al menos diez caballitos de totora y herramientas de pesca resultaron dañados este lunes tras un fuerte oleaje anómalo que golpeó diversos puntos del distrito de Huanchaco,en la provincia de Trujillo, región La Libertad.

La intensidad de las olas también debilitó aún más la vetusta estructura del muelle artesanal de Huanchaco, infraestructura emblemática del balneario que permanece cerrada al turismo desde hace más de dos años debido a su avanzado deterioro.

La emergencia generó momentos de tensión entre los comerciantes locales de Huanchaco. Foto: EC

Ante la salida del mar y el colapso de un poste en el sector, la Municipalidad Distrital de Huanchaco ordenó el cierre preventivo de un carril de la vía principal de ingreso al balneario para salvaguardar la integridad de conductores y peatones.

Comercios locales

La emergencia generó momentos de tensión entre los comerciantes locales. Según se reportó desde la zona, propietarios de diversos puestos artesanales pusieron en riesgo sus propias vidas al acercarse al borde costero para intentar reforzar sus negocios para tratar de amortiguar el impacto del mar.

Las condiciones marítimas representan una preocupación para los negocios ubicados en las inmediaciones del litoral, que podrían registrar una disminución de visitantes durante los días que permanezcan las restricciones.

La pesca artesanal en Huanchaco atraviesa una crisis por el calentamiento del mar y los daños que deja el oleaje.

Medidas de prevención

Ante el aviso de oleajes anómalos en el litoral, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhortó a las autoridades regionales y locales orientar a la población, a fin de prevenir accidentes o daños personales y materiales.

Asimismo, recomendó suspender las actividades portuarias y de pesca, así como asegurar las embarcaciones o retirar las flotas pequeñas hacia tierra firme. “Se debe evitar actividades deportivas y recreativas durante el periodo de oleaje, así como campamentos cerca de las zonas de playa”, agregó la entidad.

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