Policía identifica a ocho presuntos implicados en secuestro registrado en Trujillo. (Foto: Captura / América Noticias)
Policía identifica a ocho presuntos implicados en secuestro registrado en Trujillo. (Foto: Captura / América Noticias)
Por Redacción EC

Tres nuevos detenidos se suman a los cinco hombres capturados en flagrancia delictiva por la Policía Nacional tras el cuádruple crimen y secuestro del ciudadano Jenss Lara, ocurrido durante la madrugada del último domingo en Trujillo, región La Libertad.

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