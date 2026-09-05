Tres nuevos detenidos se suman a los cinco hombres capturados en flagrancia delictiva por la Policía Nacional tras el cuádruple crimen y secuestro del ciudadano Jenss Lara, ocurrido durante la madrugada del último domingo en Trujillo, región La Libertad.
Tres nuevos detenidos se suman a los cinco hombres capturados en flagrancia delictiva por la Policía Nacional tras el cuádruple crimen y secuestro del ciudadano Jenss Lara, ocurrido durante la madrugada del último domingo en Trujillo, región La Libertad.
Los intervenidos son Roy Peter Bocanegra Aguilar y sus hijos Roy Stiven Bocanegra Marreros y Juan Manuel Bocanegra Enríquez. Los tres son investigados por su presunta vinculación con un vehículo que habría sido utilizado durante el secuestro.
El 2 de setiembre, la Policía ubicó el vehículo en un inmueble de la urbanización Torres Araujo, en Trujillo. En ese lugar fueron detenidos los hermanos Roy Stiven Bocanegra Marreros y Juan Manuel Bocanegra Enríquez.
Al día siguiente, Roy Peter Bocanegra Aguilar se presentó ante la Policía. Según la investigación, habría estado encargado de la logística y del traslado de armas y uniformes en el vehículo incautado.
La Policía también vincula a Bocanegra Aguilar con un antecedente de detención registrado en 2018, cuando fue intervenido durante un megaoperativo por su presunta relación con la organización denominada Jauría Nueva Generación, dedicada a las extorsiones en Trujillo. Asimismo, registra una denuncia policial por el presunto delito de lesiones.
Los nuevos detenidos se suman a Frank Junior Quezada Cruz, alias “Ñato”, uno de los cinco hombres capturados el pasado 30 de agosto. De acuerdo con la Policía, Quezada Cruz habría señalado la participación directa de Julio Zavaleta Quezada, alias “Juliacho”, quien presuntamente recibía órdenes de Óscar Cruz Basilio, alias “Óscar Pulpo”.
Según la versión policial, Zavaleta Quezada habría indicado la posición que ocupaban los detenidos durante el secuestro.
#EdiciónCentral— América Noticias (@noticiAmerica) September 5, 2026
Nuestra Unidad de Investigación reveló que tres personas fueron intervenidas en Trujillo por su presunta vinculación con un vehículo que habría sido empleado en el secuestro del Jenss Lara.
Encuentra las noticias del día AQUÍ ► https://t.co/zLv8mA77jr pic.twitter.com/NcNTYtF4jv
La investigación también identifica a Ángel Bocanegra Linares, alias “Folo”, como la persona que habría ejecutado el secuestro. La Policía sostiene que fue quien descendió de la parte posterior derecha de una camioneta Toyota Hilux de color blanco.
El vehículo habría sido conducido por César García Rivera, alias “Bolo”. En tanto, otro sujeto identificado como “Ares” habría descendido de la puerta del copiloto, mientras que Frank Junior Quezada, alias “Ñato”, habría bajado por la parte posterior izquierda.
En las últimas horas, la Policía encontró un arma de fuego de largo alcance, cascos, chalecos, borceguíes y mitones, además del DNI de Jenss Lara. Estos objetos estaban ocultos dentro de una bolsa en el Fundo San Pedro, en Trujillo.
En el mismo lugar fueron hallados tres celulares quemados que, según la investigación policial, habrían sido utilizados por los implicados para ejecutar el secuestro.
Las diligencias continúan con el objetivo de establecer la participación de las personas detenidas y determinar quiénes más estarían involucrados en el cuádruple crimen y secuestro de Jenss Lara.
VIDEO RECOMENDADO
- Agroexportaciones peruanas superan los US$ 15 mil millones y sector apunta a una nueva etapa de crecimiento
- Más sofisticados y feroces: la radiografía de los secuestros en el Perú y su “mexicanización”
- Temblor en Perú hoy, 2 de septiembre: Sismo en Cajamarca, epicentro y magnitud vía IGP
- Cusco: rama de antiguo árbol cae sobre turista en centro histórico y comuna anuncia poda preventiva
- OECE pone en marcha Brigada especial para fortalecer la respuesta de las entidades públicas ante el Fenómeno El Niño
NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.