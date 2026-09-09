Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y de la fiscalía recrearon la mañana de este miércoles el asesinato de cuatro personas y el secuestro del empresario Jenss Lara en la ciudad de Trujillo. Las fuerzas del orden cerraron el tránsito en la avenida Húsares de Junín para ejecutar las diligencias de campo.

La reconstrucción técnica empezó a las 2:30 horas en el cruce con la calle Isabel de Bobadilla con el traslado de los vehículos involucrados en el ataque. Los efectivos acordonaron la zona de la emboscada mientras los peritos tomaron mediciones exactas sobre la escena del crimen.

El ataque original ocurrió la madrugada del 30 de agosto cuando sujetos armados interceptaron la camioneta donde viajaba el empresario minero. Los delincuentes usaron chalecos y prendas de unidades policiales para engañar a los ocupantes y simular un operativo.

Detenidos participan en reconstrucción del secuestro de Jenss Lara en Trujillo, con los vehículos involucrados en el ataque. (TVPerú)

Detenidos participan en reconstrucción del secuestro de Jenss Lara en Trujillo, con los vehículos involucrados en el ataque. (TVPerú)

Los agresores acribillaron en el acto a Farhad Monzón, Nadia Urtecho, Luis Rojas y Christopher García dentro del vehículo. Jenss Lara permaneció en cautiverio durante unas 36 horas hasta su posterior liberación en el norte de la ciudad.

Un perito antropométrico de la policía evaluó los rasgos físicos de los sospechosos en contraste con las imágenes de las cámaras de seguridad. Los investigadores sumaron peritajes balísticos y pruebas dactilares para precisar la ruta de escape de la banda.

Los presuntos autores materiales en Trujillo

La Policía Nacional identificó a Frank Junior Quezada Cruz, alias Ñato, y a Julio Zavaleta Quezada, alias Juliacho, entre los ejecutores directos de los disparos. Ambos imputados serían miembros de la banda criminal Los Pulpos y enfrentan cargos por homicidio calificado y secuestro.

El reporte oficial ubica además a César Iván García Rivera, alias Bolacho, como conductor del vehículo y a Ángel Fabricio Bocanegra Linares, alias Folo, en el asiento posterior.