Una reyerta registrada dentro del penal El Milagro de Trujillo este domingo 1 de noviembre dejó como saldo tres internos muertos, informó el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

A través de un comunicado, detalló que la gresca se produjo en horas de la mañana de hoy en el pabellón 4 de dicho centro penitenciario y que cuatro reclusos fueron llevados al Hospital Regional de Trujillo.

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Refirió que tres de los heridos fallecieron en dicho nosocomio, tras lo cual se dispuso la intervención inmediata de un equipo especializado para evaluar lo ocurrido y contribuir al esclarecimiento de los hechos.

“La Dirección Regional viene coordinando las acciones correspondientes con el Ministerio del Interior. Asimismo, se comunicó lo sucedido al Ministerio Público para las diligencias de ley”, acotó.

“Ante estos hechos, el INPE dispuso que todos los directores regionales del país refuercen las medidas de control, seguridad y vigilancia en los establecimientos penitenciarios, a fin de garantizar el orden y preservar el principio de autoridad”, sentenció.

🔴 #Comunicado | El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) pone en conocimiento de la opinión pública lo siguiente: https://t.co/UN58TOIGjM — Instituto Nacional Penitenciario - INPE (@INPEgob) November 1, 2026

Cabe indicar que el pasado 9 de octubre, la presidenta de Keiko Fujimori supervisó las instalaciones del penal El Milagro, donde informó que las visitas se han reducido en un 50% desde que se implementaron medidas de seguridad más rigurosas.

Entre estas medidas se encuentran la vigilancia perimetral a cargo de las Fuerzas Armadas y la instalación de equipos para controlar el ingreso de personas y paquetes.

Explicó que dicho penal tiene capacidad para 1.500 internos, pero hay 6.000, lo cual dijo que se corregirá. Respecto a la situación de los internos, la jefa de Estado informó que se han registrado más de 300 casos de tuberculosis.

En esta cárcel se encuentran algunos de los cabecillas de las bandas del crimen organizado transnacional que han desatado una ola de delitos como la extorsión y el sicariato en el norte del país, con extensiones a otras zonas del territorio y a países vecinos.