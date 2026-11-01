Reyerta en el penal El Milagro de Trujillo dejó tres muertos. (Foto: El Comercio)
Reyerta en el penal El Milagro de Trujillo dejó tres muertos. (Foto: El Comercio)
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Por Redacción EC

Una reyerta registrada dentro del penal El Milagro de Trujillo este domingo 1 de noviembre dejó como saldo tres internos muertos, informó el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

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