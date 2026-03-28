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El ataque a balazos ocurrió el 27 de marzo en Trujillo. (Sol TV)
El ataque a balazos ocurrió el 27 de marzo en Trujillo. (Sol TV)
Por Redacción EC

Dos sicarios atacaron a balazos a un grupo de personas que estaba bebiendo licor cerca a una bodega en la zona conocida como El Alambre, en Trujillo, y dejaron como saldo un muerto y seis heridos.

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