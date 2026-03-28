Dos sicarios atacaron a balazos a un grupo de personas que estaba bebiendo licor cerca a una bodega en la zona conocida como El Alambre, en Trujillo, y dejaron como saldo un muerto y seis heridos.

El crimen ocurrió poco después de las 6:30 p.m. en la cuadra 10 de la calle Pedro Muniz, a solo pocos metros de la comisaría de El Alambre.

Una moto con los dos atacantes llegó al lugar luego de hacer reglaje a sus víctimas, y el pasajero del vehículo menor abrió fuego con una pistola y asesinó a balazos a Mohammed Ali González Caballero de 21 años. La ráfaga de balas hirió a otros seis que estaban en el lugar ingiriendo bebidas alcohólicas.

Según informó el general PNP Franco Moreno, jefe de la III Macro Región de La Libertad, el plan cerco de la comisaría se activó apenas oyeron los balazos, lo que permitió la captura de los dos sicarios.

Los intervenidos fueron identificados como Andrés Antonio Vargas Vargas y el motociclista Jonathan Leonardo Salinas Quispe.

El fallecido, según detalló la policía, estaba en silla de ruedas porque había quedado postrado y perdido la movilidad de las piernas tras sobrevivir otro ataque a balazos el año pasado.