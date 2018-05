Trujillo: sorprenden a policía presuntamente ebrio en bus de la USE

Un agente de la Unidad de Servicios Especiales (USE) de la Policía Nacional fue sorprendido cuando se había quedado dormido en el interior de un ómnibus oficial de su institución. Aparentemente el suboficial se encontraba en estado de ebriedad.



Se trata del suboficial PNP Emilio Lucio Sánchez Arteaga, conductor del bus de la USE de placa ML-14944. Él fue sorprendido por vecinos de la urbanización Aranjuez, en Trujillo (La Libertad), minutos después de que estacionara el bus para supuestamente descansar en la cuadra 8 del jirón Unión, la noche del lunes.



Lo que llamó la atención de los moradores fue que Sánchez estacionó el vehículo contra el tráfico. Esto también causó malestar en los conductores que pasaban por la vía. Cuando la PNP llegó al lugar, los agentes se dieron con la sorpresa de que el suboficial se había quedado dormido aparentemente ebrio con su arma de reglamento.



Tras la intervención, Emilio Sánchez fue conducido a la comisaría de La Noria por sus propios colegas, aunque habría puesto resistencia.



Al respecto, el jefe de la III Macro Región Policial La Libertad – Áncash, general PNP César Vallejos Mori, confirmó que el suboficial prestaba servicio como conductor del ómnibus de la USE y que “aparentemente sí se encontraba en estado etílico” cuando fue sorprendido por un grupo de vecinos de Aranjuez.



“El bus había estado en el taller todo el día y el suboficial había ido a sacarlo. El Ministerio Púbico ya tiene conocimiento del caso y se procederá de acuerdo a ley”, añadió el oficial.