Un suboficial de tercera de la Policía Nacional falleció este miércoles 24 de diciembre tras recibir un disparo en la cabeza, en un hecho ocurrido en la ciudad de Trujillo, región La Libertad. La víctima fue identificada como Edinson Castillo Gonzales.

La Región Policial La Libertad informó que el hecho tuvo lugar en el cuarto que la víctima alquilaba junto a otro efectivo policial, Gerson Benites, su compañero de unidad, quien es señalado como presunto autor del disparo.

Foto: Difusión

Según información a la que accedió RPP, el proyectil habría impactado en la cabeza del suboficial Castillo Gonzales. El medio indicó además que ambos agentes regresaban de formar en su unidad policial cuando ocurrió el incidente.

Tras lo sucedido, Benites reportó el hecho a la central policial y solicitó asistencia médica. Sin embargo, el suboficial herido falleció antes de ser trasladado, pese a la llegada de una ambulancia del SAMU.

El suboficial Benites actualmente permanece detenido. Hasta el momento, no se ha determinado el móvil del hecho y las circunstancias en las que se produjo el disparo continúan bajo investigación.

En tanto, efectivos policiales realizan las primeras diligencias.

Foto: Full Noticias Chimbote

