Luis Alberto Rodríguez Inga, el taxista de 38 años que resultó herido tras la explosión ocurrida en los exteriores de la sede del Ministerio Público de La Libertad, fue dado de alta y ahora se recupera en su domicilio, ubicado en el barrio 6B del distrito de Alto Trujillo, provincia de Trujillo. Sin embargo, su situación es complicada, ya que perdió su herramienta de trabajo, un automóvil alquilado, a causa del atentado.

“Quisiera que me apoyen. Mi herramienta (automóvil) quedó inservible. Soy el sustento de mi hogar, que se pongan una mano al pecho y me apoyen, lo necesito”, expresó Rodríguez Inga en declaraciones a Cosmos Noticias.

El caso

El incidente ocurrió cuando el taxista estaba en las inmediaciones de la Fiscalía. Según relató, se encontraba atendiendo un servicio hacia un restaurante y detuvo su vehículo debido a que el semáforo cambió a luz roja. Mientras revisaba una solicitud de carrera en su celular, se produjo la explosión.

“Me fui con un servicio a un restaurante. Avancé y justamente cambió el semáforo (a luz roja), me detuve y no me di cuenta (de los hombres en moto). Suena una carrera (aplicativo), miro mi celular y luego la explosión”, recordó Rodríguez Inga.

La sede del Ministerio Público de Trujillo resultó dañada tras el atentado.

Aunque los médicos han confirmado que no sufrió fracturas graves y le realizarán chequeos periódicos, Rodríguez Inga no podrá trabajar durante varios días debido a su estado de salud y la pérdida de su auto. Esto agrava su situación económica, ya que es el único sustento de su familia.

Además, el taxista enfrenta una dura realidad: su hijo menor lucha contra la leucemia y debe viajar semanalmente a Lima para recibir tratamiento. Ante esta difícil situación, hizo un llamado a la solidaridad: ”Cualquier ayuda pueden hacerla llegar al número Yape 924751277 o al 979527682 a nombre de mi esposa, Miriam Paredes”, indicó.

Graves daños materiales dejó ataque a Fiscalía de Trujillo.