El ministro del Interior, Carlos Malaver, informó que la Policía Nacional (PNP) detuvo a tres personas implicadas en el atentado con explosivos en la cuadra 8 de la avenida Perú, en Trujillo, región Libertad, que ha dejado como saldo tres heridos y daños en cerca de 20 viviendas.

En diálogo con RPP Noticias, indicó que viajó a esa ciudad junto al comandante general encargado de la PNP, Óscar Arriola, por disposición de la presidenta Dina Boluarte para tomar las acciones del caso.

“Podría anunciar que hace unos momentos se ha logrado intervenir a tres implicados en dicho evento criminal, habiéndose incautado el vehículo que trasladó a estos sujetos hacia la zona donde fue colocada la carga explosiva, en la avenida Perú, y posteriormente los trasladó a otro lugar”, expresó.

Malaver señaló que el Gobierno se encuentra en lucha permanente contra la criminalidad, pero la misma está tomando ribetes de “extrema violencia” que hacen recordar los años 80 y 90.

“Se tienen que tomar medidas urgentes, cambiando quizás cierto tipo de normativa que facilite el accionar policial”, manifestó el titular del Mininter, quien informó que el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Durich Whittembury, inspeccionó la zona afectada para determinar los daños.

El ministro detalló que se vienen llevando a cabo las diligencias contra los detenidos, a cargo del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) con el acompañamiento jurídico del Ministerio Público.

Explicó que el explosivo usado en el ataque es utilizado como emulsionante en la minería a tajo abierto y socavones, cuyo alcance es más potente que el cartucho de dinamita común, y se colocaron 15 cartuchos en la zona donde se produjo el ataque.

Según informó América TV, el atentado ocurrió pasadas las 10 de la noche en una zona comercial cercana al centro histórico de la ciudad. En tanto, el portal Noticias Trujillo, señala que la casa destruida pertenecería a Sergio Bolaños, exintegrante de “Los Pulpos”, liberado hace poco del penal El Milagro.

Asimismo, en redes sociales, circula un video donde supuestamente la banda criminal “Los Pepes” exige de manera amenazante un millón de soles a Bolaños tras explotar la bomba.

Cabe precisar que horas antes Malaver acotó que la explosión sería parte de un conflicto entre las bandas “Los Pulpos” y “Los Pepes”, y otra disidente denominada “La Jauría”.