Policías de la División de Investigación Criminal (Divincri - Trujillo) capturaron a Óscar Narro, alías ‘Cara cortada’, quien es sindicado como el presunto autor del asesinato de Orlando Abreu, un joven venezolano que se ganaba la vida vendiendo aretes y joyería de fantasía en inmediaciones del mercado Ex-Mayorista de Trujillo. El acusado era buscado en toda la región La Libertad y a nivel nacional.

A las 10:00 a.m. de hoy fue intervenido por los efectivos cuando, presuntamente, se dirigía hasta una vivienda que usaba como escondite en el distrito de La Esperanza.

Se detalló que Narro Correa fue capturado cuando caminaba a la altura del Camal Municipal. Tras esto, el involucrado fue conducido hasta el complejo policial Alcides Vigo de San Andrés para las investigaciones.

El también conocido como ‘Viejo Narro’ estuvo recluido años atrás en el penal El Milagro de Trujillo e incluso se volvió evangélico. Su nombre volvió a aparecer en las noticias el 14 de febrero del presente año, día en que se viralizó el video del asesinato a sangre fría de Orlando Abreu.

VIDEO DEL ASESINATO

En las fuertes imágenes se ve que un hombre de buzo y gorra azul llega al negocio del joven de 26 años y lo amenaza. “¡Conmigo no te metas! ¡respeta a la gente que te está hablando!”, grita el atacante.

“¿Qué pasó viejo? ¿qué pasó? Yo no me he metido con nadie, yo no me he metido con ustedes”, respondió Orlando Abreu, quien al parecer fue ultimado por un presunto cobro de cupos.

‘Cara Cortada’ intenta dispararle en dos ocasiones pero el arma se traba. En ese momento, el joven venezolano se agacha para protegerse detrás del mostrador, pero el hombre se le acerca impaciente, intenta golpearlo y se aleja nuevamente.

“No te metas con la gente que no debes ¡No te metas con la gente! ¡Yo te quiero matar!”, grita el asesino. Segundos después, el pistolero logra destrabar el arma y dispara dos balazos que terminan por quitarle la vida a Orlando Abreu.

