Un sismo de magnitud 4.9 se registró en la provincia de Trujillo, región La Libertad. (Foto: IGP)
Un sismo de magnitud 4.9 se registró en la provincia de Trujillo, región La Libertad. (Foto: IGP)
Por Redacción EC

Un sismo de magnitud 4.9 remeció la región La Libertad a las 10:58 p.m. de hoy 20 de septiembre. El Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP) ubicó el epicentro del evento a 26 kilómetros al suroeste de Salaverry, en la provincia de Trujillo.

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