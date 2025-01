Media hora después del atentado con explosivos contra la sede del Ministerio Público (MP) de Trujillo, perpetrado la madrugada del lunes 20 en pleno estado de emergencia, llegó un mensaje al celular de la fiscal Jennifer Ludeña, quien investiga a Los Compadres, una organización criminal que opera en La Libertad.

El Comercio accedió al mensaje amenazante:

Hola, señora chachapoyina.

Cómo está señora Chachapoyina.

Cómo está tu familia, tu hija [...] y tu esposo [...].

Lo de hoy domingo 19 de enero es para tu persona, para que veas que la situación es seria.

Si no apruebas mi libertad te tengo ubicada en el departamento [...] urbanización [...].

Te escribo desde Cajamarca.

Esto es solo el comienzo.

Atentamente,

C Pequeño

Según fuentes ligadas con la indagación del atentado, la fiscal no vio el mensaje en su celular hasta la mañana del lunes 20.

Ese día, en una conferencia de prensa realizada en Trujillo, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, afirmó que el atentado “específicamente [fue] para amedrentar el trabajo de la señora fiscal” por el Caso Los Compadres.

El titular del Interior agregó: “Dicho líder de la organización, conocido como ‘Pequeño’, [se ha] atribuido este accionar criminal, enviando incluso un mensaje desafiante [a la fiscal] que ya está en poder de las autoridades”. Lo dijo en referencia a Jimmy Bazán Valderrama, ‘Chato Jimmy’, cabecilla de Los Compadres. Por esa razón, el lunes 20 se allanó su celda en el penal de Cajamarca, donde se halló un celular, como Santiváñez informó.

Jimmy Bazán Valderrama fue trasladado al penal de Challapalca tras atentado a sede fiscal de Trujillo.

Aparte, el ministro indicó que el atentado era consecuencia de la “lucha contra la criminalidad” de la PNP y la fiscalía en Trujillo.

Como vuelvo a repetir, como consecuencia de los actos como lucha contra la criminalidad que la policía y el Ministerio Público están desarrollando aquí en la ciudad de Trujillo.

Según fuentes de El Comercio, por el avance de la investigación policial y los antecedentes de los detenidos por el caso, detrás del atentado estarían Los Pulpos, la peligrosa banda criminal de La Libertad, y el móvil sería la disputa territorial con Los Compadres.

Detenidos y cabos sueltos

Tras el atentado, cinco personas fueron detenidas. Una es el taxista Erótides Mercedes Calderón, quien describió los hechos ocurridos en las horas previas al atentado.

Erótides Mercedes y otros dos detenidos por el caso del atentado contra la sede de la fiscalía de Trujillo.

Él es amigo de Thalía Neira Beltrán, quien lo acompañaba en su taxi la noche del domingo 19 y ha sido ligada a Los Pulpos. Por indicaciones de ella, esa noche fueron a un inmueble de El Porvenir, distrito donde la banda opera (Los Compadres son de La Esperanza).

Erotides Mercedes Calderón

En la casa, ambos se reunieron con Segundo Orlando García Reyes, sindicado como miembro de Los Pulpos. Ahí García le dijo a Mercedes que en su carro iba a llevar una maleta de delivery (donde se guardaron los explosivos usados en el atentado), trabajo por el que iba a pagarle S/1.000.

Tras la explosión en la sede del Ministerio Público, ejecutada por dos sujetos que se trasladaban en una moto aparentando ser repartidores, Neira le comentó a Mercedes que ese era el trabajo que debían hacer.

Segundo García Reyes está como no habido.

Mercedes está detenido. Hasta el cierre de esta edición, Neira seguía como no habida. Tampoco se conoce el paradero de Segundo García, quien se escapó del inmueble de El Porvenir en una intervención policial realizada después.

Thalia Neira Beltrán está no habida.

Otro detenido es el venezolano Héctor Oliveros Tablante, ‘Chamo Héctor’, quien tiene antecedentes de haber trabajado con Los Pulpos.

Pedro Mejía La Madrid, abogado de ‘Chato Jimmy’, dijo a El Comercio que su defendido tramitaba un cese de prisión preventiva cuando ocurrió el atentado.

“A él nunca se le ha encontrado ningún celular ni amenazas a ningún fiscal; segundo, el supuesto atentado ha ocurrido en una sede donde no trabaja la fiscal, ella trabaja en una sede totalmente diferente; finalmente, él viene tramitando una solicitud de cese de prisión preventiva, un pedido de libertad. Qué sentido tendría que en pleno trámite de ese pedido haga eso que lo va a perjudicar”.

Acotó que en el mensaje a la fiscal no se menciona al ‘Chato Jimmy’. “La información es que en ningún momento se dice su nombre de él, sale a raíz de que él dice supuestamente C pequeño. Sin embargo, ese no es el alias que, según la fiscalía y la investigación que se le hace, se le identifica como el ‘Chato Jimmy’, que es un alias diferente”.

En el expediente fiscal del Caso Los Compadres, que El Comercio revisó, hay escuchas legales en las que Bazán usa el apelativo de “Ze pequeño” para las comunicaciones que establecía desde la prisión de Cajamarca por las extorsiones que dirigía.

Audio donde Jimmy Bazán se identifica como 'Ze pequeño'

Sabiendo eso, Los Pulpos habrían utilizado el apelativo para implicar a Bazán. El trasfondo sería su disputa con Los Compadres, indicaron fuentes de este Diario. Al inculpar a Bazán, acotaron las fuentes, Los Pulpos buscaban su traslado a la prisión de máxima seguridad de Challapalca (Tacna), algo que se anunció tras el atentado contra la sede fiscal.

Para el exministro Rubén Vargas, desde el Ejecutivo no hay una estrategia para enfrentar el problema en La Libertad. También cuestionó la labor del ministro del Interior.

“En este momento no tenemos ministro del Interior, lo que tenemos es un operador político y que se está encargando de los problemas de la presidenta y de su entorno, el Ministerio del Interior está absolutamente a la deriva, la policía no tiene una dirección estratégica, no, no hay una estrategia del gobierno para enfrentar este problema y lo que estamos viendo es básicamente una absoluta falta de respeto frente al drama del desborde criminal”.

