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Resumen

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La familia del fallecido Juan Martínez vive un duelo luego de que este fuera embestido por Maricsa Polet Alfaro Cerna, quien se encontraba en estado de ebriedad al volante. Él solo cumplía con su labor como vigilante de un edificio el pasado 3 de mayo, hasta que, en la intersección de las calles Las Capullanas y Los Tallanes, en la zona residencial Las Palmas del Golf, en Trujillo, Maricsa fue directo hacia él, fracturándole las costillas y dañando severamente su columna vertebral. Cinco días después, el cuerpo de Juan no resistió y finalmente murió. La mujer se encuentra en libertad bajo comparecencia con restricciones desde el 6 de mayo. Sin embargo, han aparecido nuevas revelaciones que podrían agravar la situación legal de la mujer y la de otros implicados.

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Hay cooperativas financieras confiables, hay otras que están en la mira por operaciones sospechosas, y hay un tercer grupo de cooperativas que han sido creadas exclusivamente para estafar a sus socios: les quitan todo el dinero hasta asegurarse de que no siquiera puedan pagarle a un abogado. Episodio 11 del microprograma #pasaenlacalle de El Comercio conducido por el periodista Juan Pablo León
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