El último jueves, la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad (CSJ-LL) revocó la medida de comparecencia con restricciones que pesaba sobre el médico Joel Gilberto Santillán Silva (35), acusado de violar a una niña de 8 años, y dictó nueve meses de prisión preventiva en su contra. Es decir, tras su captura, el galeno deberá ser trasladado al penal El Milagro de esta ciudad.

Este viernes, el fiscal responsable del caso, Jaime Santiago Zevallos Durand, de la Fiscalía Superior Mixta de Sánchez Carrión, indicó los presupuestos que la sala habría valorado para que se varíe la medida dictada el 7 de septiembre, en primera instancia, por el juez Juan Palacios Mantilla, del Juzgado Mixto de Tayabamba.

Para Zevallos, se cumplieron los tres presupuestos: graves y fundados elementos de convicción para la comisión del delito, prognosis de pena y peligro procesal.

Entre los graves y fundados elementos de convicción, figuran las pericias biológicas practicadas a la niña, testimonios y “otros” que prueban que, según estos, la menor sí fue ultrajada por el médico, el 3 de septiembre, en el centro de salud del distrito de Tayabamba, en la provincia de Pataz.

Sobre el prognosis de pena, de acuerdo con el artículo 173 del Código Penal, esta es superior a cuatro años: “El que tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza otro acto análogo con la introducción de un objeto o parte del cuerpo por alguna de las dos primeras vía, con un menor de catorce años, será reprimido con pena de cadena perpetua”, dice la ley.

En cuanto al peligro procesal, había peligro de fuga. Joel Santillán no contaba con arraigo familiar, pues el Centro de Emergencia Mujer (CEM) presentó una denuncia por violencia familiar planteada por una mujer distinta a la que el imputado había señalado tener.

Además, Santillán Silva tampoco contaba con arraigo laboral, pues tras ser denunciado por violación sexual, fue suspendido de sus funciones como médico en Tayabamba. A estas situaciones se sumó el hecho que el galeno no asistió a una diligencia programada el viernes y también se ausentó a la audiencia de apelación, desarrollada el último lunes en Trujillo.

Por otro lado, el fiscal Jaime Zevallos pidió mejorar la atención de las víctimas de violación en la sierra de La Libertad, que por falta de políticas públicas eficaces no existen las condiciones para protegerlas debidamente. “Necesitamos una defensa como le corresponde a una víctima sexual”, sostuvo.

En el caso de la menor de 8 años, el CEM de Pataz no le habría prestado la atención adecuada y luego tuvo que viajar 16 horas hasta Trujillo para las diligencias de ley, debido a que en dicha provincia andina, por ejemplo, no se cuenta con cámara Gesell y en ese momento no tenía médico legista.

– “ Pido justicia ” –

Tras conocerse la medida dictada por la CSJ-LL, la madre de la menor reiteró su pedido de justicia. “Que se haga justicia y la ley lo castigue”, dijo brevemente a este Diario.

