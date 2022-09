Sin embargo, esta enciclopedia de la Amazonía llamada árbol de shihuahuaco sigue siendo tumbada en minutos y su madera vendida como piso para casas.

“Los bosques naturales no están para darnos madera. La salud del bosque no es negociable; de ella dependen los servicios indispensables para vivir. Hay que cuidarlos, porque el bosque nos cuida a nosotros. Un bosque saludable es lo que necesitamos, no madera. El desarrollo no puede sustentarse en la destrucción. Si no cambiamos, empeoraremos la crisis pandémica y climática ”, afirma Tatiana Espinosa, directora de Arbio.

Espinosa, quien gestiona una concesión que alberga grandes shihuahuacos en un territorio semejante en tamaño al distrito de Miraflores, dice esas palabras ante el trágico escenario de otro ejemplar tumbado hace unos tres meses. Solo quedan la raíz y la copa. Los madereros se llevaron el tronco y luego vendrán quienes transformarán los restos en carbón.

Así, un venerable personaje de la Amazonía se habrá convertido en un producto comercial gracias a las leyes de un Estado como el peruano, que no ha considerado que estos árboles son irremplazables.

Recién en 300 años el árbol reforestado podría alcanzar un valor comercial en el bosque natural. Y nadie garantiza que llegue a esa edad.

Iniciativas

Hemos llegado hasta Arbio luego de un viaje de tres horas por el río Las Piedras. Esta vez el llamado de alerta por el gigante de la Amazonía trae un viento de esperanza. Luego de las primeras publicaciones que informaron acerca de la importancia del shihuahuaco y de la labor de Arbio, se han sumado a la cruzada empresas como el Grupo AJE, que ha adoptado 100 ejemplares, una figura que ayudará a Tatiana y su equipo en la labor de cuidar este trozo de Amazonía donde también se realiza investigación.

Tatiana Espinosa ante un ejemplar milenario talado recientemente. El shihuahuaco es hogar del águila arpía y fuente de alimento de murciélagos y agutíes. Protegerlo es evitar la degradación del bosque.

Gracias a un aplicativo diseñado por Tatiana, se puede conocer el estado y ubicación de los árboles no solo de shihuahuaco, sino de otras especies importantes en el ecosistema. De esta manera, las personas y empresas que decidan adoptar un árbol o una hectárea tendrán información a la mano para unirse a la defensa del bosque.

“No solo estamos adoptando 100 shihuahuacos, sino colaborando en la investigación [...] Lo más importante para el Perú es nuestro oro verde, conservar el bosque en pie, que vale mucho más que el bosque talado”, señala Alberto Suárez, gerente global de Sostenibilidad del Grupo AJE.