La Marina de Guerra del Perú anunció la reciente incorporación a su flota del B. A. P. Talara, un nuevo buque auxiliar logístico capaz de transportar carga militar, que servirá para las respuestas a emergencias, como las previsibles ocasionadas por el Fenómeno El Niño.

Construido en los astilleros de los Servicios Industriales de la Marina (SIMA Perú), en el Callao, el navío representa un logro para la industria naval nacional.

#MGPNoticias 🚢🇵🇪 En SIMA Perú, manos peruanas construyen el B.A.P. “Talara”, nueva unidad que fortalecerá las capacidades logísticas de la Marina de Guerra del Perú. Su casco fue botado en ceremonia presidida por el Ministro de Defensa y el Comandante General de la Marina. ⚓ 🇵🇪 pic.twitter.com/LJJuTWuCxu — Marina de Guerra del Perú (@naval_peru) August 8, 2026

“Esta nave se convertirá en una herramienta estratégica para el Estado. Sus capacidades permitirán fortalecer la respuesta nacional ante escenarios complejos, particularmente el fenómeno El Niño”, explicó el ministro de Defensa, Rafael Belaunde Llosa, durante la ceremonia de botadura y bautizo.

“Nos facilitará el transporte de ayuda humanitaria, maquinaria pesada, agua potable y personal especializado”, agregó tras el evento, del que también participaron el comandante general de la Marina de Guerra, almirante Javier Bravo de Rueda Delgado, y otras autoridades.

Un proyecto de modernización de las Fuerzas Armadas

El B. A. P. Talara forma parte del proyecto de inversión “Ampliación de la capacidad de abastecimiento logístico por vía marítima en el litoral peruano”, pero no será el único que contempla el plan, pues se tiene previsto la construcción del B. A. P. Chimbote, ambos correspondientes a la categoría de Buques Auxiliares Logísticos (Balog).

El objetivo de este tipo de navíos es el de incrementar la capacidad de abastecimiento y apoyo logístico de la Marina de Guerra nacional en el litoral peruano.

Características del B. A. P. Talara

El buque en estreno cuenta con una eslora de 58.9 metros, manga de 13.2 metros, que permite un desplazamiento máximo de 1646 toneladas a una velocidad máxima de 10 nudos. También posee una cubierta destinada a operaciones con helicópteros.

Dentro de sus capacidades se encuentra la de transportar vehículos militares, 21 contenedores y más de 211 metros cúbicos de agua dulce, además de otros 223 metros cúbicos de combustible.

La construcción de los Balog se realizó gracias a una alianza bajo esquema de coproducción y cooperación con Hyundai Heavy Industries, una de las principales empresas de construcción en el mundo. El vínculo comprende la transferencia de tecnología en ingeniería de detalle, fabricación modular, control de calidad, gestión de proyectos, integración de sistemas, capacitaciones especializadas y soporte técnico.

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