La ceremonia de bautizo y botadura del B. A. P. Talara, en el puerto del Callao, a cargo de la Marina de Guerra del Perú, el 7 de agosto de 2026. (Foto de gob.pe)
La ceremonia de bautizo y botadura del B. A. P. Talara, en el puerto del Callao, a cargo de la Marina de Guerra del Perú, el 7 de agosto de 2026. (Foto de gob.pe)
Por Redacción EC

La Marina de Guerra del Perú anunció la reciente incorporación a su flota del B. A. P. Talara, un nuevo buque auxiliar logístico capaz de transportar carga militar, que servirá para las respuestas a emergencias, como las previsibles ocasionadas por el Fenómeno El Niño.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.