Tras la investigación publicada por El Comercio sobre los pagos que realizó la Municipalidad del Callao a Sindel Spray Palomino —gerenta de la empresa del alcalde del Callao, Pedro Spadaro y el teniente alcalde César Pérez—, desde el Congreso se han requerido acciones al Ministerio Público y a la Contraloría General de la República.

La congresista Ariana Orué Medina, representante del Callao, envió oficios “con carácter de urgencia” a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, y al contralor César Aguilar.

“Solicito me informe con carácter de urgencia el estado de las acciones de fiscalización y/o cualquier otra acción relacionada a la información difundida por el mencionado diario, respecto a los contratos efectuados por la Municipalidad Provincial del Callao y la Municipalidad distrital de Ventanilla con la ciudadana Sindel Spray”, indica en los documentos.

Spray giró órdenes de servicio a las gestiones municipales de Ventanilla y el Callao, cuando Spadaro y Pérez eran las máximas autoridades en ambas entidades.

Desde que se constituyó el negocio, que responde al nombre de Glamour & Style Salon Spa, Spray ha recibido un total de S/63.000 por servicios prestados en ambas municipalidades.

Asimismo, en setiembre de 2023, la empresa otorgó poderes a Julio Chaname Bedon, quien también ganó órdenes con la Municipalidad de Ventanilla y Callao. Aunque no registra títulos ni grados académicos en Sunedu, ha recibido S/96.000 desde que asumió como apoderado del negocio.