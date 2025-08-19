La peluquería de Pedro Spadaro y César Pérez: Municipalidad del Callao le paga a la gerenta y al apoderado de su negocio

Si tienes información para compartir con nosotros, puedes escribirnos a través de este formulario AQUÍ

Pedro Spadaro y César Pérez no solo conforman una dupla política como alcalde y teniente alcalde, que empezó en Ventanilla en el 2019 y continúa en el Callao desde el 2023 hasta la fecha. Ambos también son socios desde el 2022, cuando decidieron incursionar en el negocio de la estética fundando Glamour & Style Salon Spa S.A.C. Esto no generaría ninguna sospecha de no ser porque la gerenta y el apoderado de la empresa han venido girando órdenes de servicio a las gestiones municipales de Ventanilla y el Callao, mientras los dueños del negocio eran las autoridades edilicias (entre el 2022 y lo que va del 2025).

Pedro Spadaro, alcalde del Callao. (Foto: Municipalidad del Callao).

Sindel Spray Palomino era estudiante de Administración cuando fue nombrada, en febrero del 2022, gerenta de la empresa de Spadaro y Pérez. Antes de la creación del negocio ya venía recibiendo pagos como locadora de la Gerencia de Administración de la Municipalidad de Ventanilla.

Pese al nombramiento como gerenta en el negocio privado del alcalde, Sindel Spray continuó girando órdenes de servicio a la Municipalidad de Ventanilla, y desde el 2023 pasó a cobrarle a la Municipalidad del Callao, cuando Spadaro y Pérez fueron elegidos alcalde y teniente alcalde, respectivamente. En total, la gerenta de Glamour & Style Salon Spa S.A.C. ha cobrado S/63.000 bajo el mandato municipal de Spadaro y Pérez desde que se constituyó la empresa.

El mismo esquema se aplicó a Julio Chanamé Bedón, quien desde setiembre del 2023 tiene poderes de representación en la empresa. Desde esa fecha ha recibido S/96.000 de las gestiones edilicias chalacas bajo el mandato de Spadaro y Pérez.

Glamour & Style Salon Spa S.A.C. opera, desde junio del 2023, la franquicia de Montalvo en el Real Plaza Puruchuco (Ate). Sindel Spray usó el local de la peluquería que gerencia como caso de estudio para obtener su título este 2025. En su trabajo académico, alegó desabastecimiento, desorden en inventarios y pérdidas económicas.

Consultada por este Diario, Spray justificó sus cobros a las municipalidades chalacas alegando que fueron “servicios encargados con sujeción a ley”, pero evitó detallar en qué consistió su labor. Además, rechazó alguna irregularidad al indicar que su trabajo de gerenta pertenece al “ámbito privado”.

“No existió incompatibilidad entre los servicios prestados en el sector público y mis funciones en Glamour & Style Salon Spa, que como reitero se dio en el ámbito de la actividad privada, ya que no mantuve ninguna relación contractual ni laboral ni de dependencia con la Municipalidad del Callao, solo presté locación de servicios”, dijo.

El Comercio solicitó una respuesta oficial de la municipalidad, pero señalaron que la única persona que respondería sería Spray.

En el caso de Julio Chanamé, quien figura como apoderado de la empresa de Spadaro y Pérez, no registra grados académicos en la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). Los conceptos de las órdenes de servicio de Chanamé responden, en su mayoría, a labores como “ejecutivo de atención para la Subgerencia de Rentas y Ejecutoria Coactiva”. Este Diario intentó ubicarlo en su domicilio, pero no obtuvo éxito.

Implicancias legales

Para el ex procurador anticorrupción Antonio Maldonado, los hechos expuestos en este informe hablan por sí mismos y el caso amerita ser investigado. “Es una gestión que está favoreciendo con contratos públicos a personas individuales, que además le han prestado un servicio a título privado [...]. No parece ser transparente ni correcta”, expresó Maldonado.

En tanto, la abogada laboralista Gloria del Carmen Rodríguez afirmó que en este caso “se configura un conflicto de intereses real o potencial”. Además, alertó sobre la existencia de una “infracción a los principios de transparencia, de libre competencia y de trato justo que podría llevar a sanciones en el marco de control interno”.