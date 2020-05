El alcalde del distrito de Pomalca, Julio Lazo Pomares, fue detenido por la Policía tras chocar su vehículo contra una señal de tránsito. El hecho ocurrió cuando manejaba en aparente estado de ebriedad durante el Estado de Emergencia por COVID-19 en la región Lambayeque.

Según informó la policía, el incidente ocurrió la noche de ayer (jueves) cuando Lazo Pomares conducía el auto de placa M2M-517 con dirección de Tumán a Chiclayo. Sin embargo, a la altura de la posta médica de Pomalca, este habría perdido el control de la unidad e impactó una señal de tránsito. Su vehículo terminó encima de la acera.

El primero en llegar al lugar fue el técnico FAP Félix Alfaro junto a agentes del serenazgo, a quienes el alcalde empezó a insultar. Luego llegó el suboficial de tercera PNP Yan Fernández, a quien también lanzó una serie de improperios, por lo que este pidió apoyo policial. El burgomaestre Julio Lazo no presentaba ninguna herida y fue trasladado hasta la comisaría de Pomalca, donde según muestran los videos, comenzó a gritar dentro de las instalaciones policiales protagonizando un bochornoso espectáculo producto de su estado de ebriedad.

El vehículo terminó con daños en varias partes y fue remolcado hasta la dependencia policial por miembros del serenazgo. Según el alcalde, su intervención fue abusiva.

En horas de la mañana de hoy, más calmado, el burgomaestre fue llevado para pasar los exámenes correspondientes de ley. En su defensa dijo que todo se trataba de una confusión y hasta negó haber insultado a los agentes del orden.

“Es una intervención abusiva porque yo siempre me he quejado de los policías en Pomalca. Igualito fue con mi regidor”, dijo a los periodistas en el frontis de la comisaría.

Finalmente, negó haber insultado a los agentes del orden. “No me arrepiento porque no he hecho ningún tipo de insultos”.

¿Quiénes son las personas que corren más riesgo por el coronavirus?

Debido a que el COVID-19 es un nuevo coronavirus, de acuerdo con los reportes que se tienen a nivel mundial, las personas mayores y quienes padecen afecciones médicas preexistentes como hipertensión arterial, enfermedades cardiacas o diabetes son las que desarrollan casos graves de la enfermedad con más frecuencia que otras.

¿Cómo se contagia el coronavirus?

El COVID-19 se contagia por el contacto de una persona sana con otra que esté infectada. Esta enfermedad se propaga de persona a persona mediante las gotículas procedentes de la nariz o boca cuando el que se encuentra enfermo tose o exhala.

En muchos casos, estas gotículas caen sobre objetos o superficies, que después tocan otros individuos y se llevan a la nariz, ojos o boca cuando pasan sus manos por la cara.

VIDEO RECOMENDADO

FF.AA y PNP realizan operativo para verificar cumplimiento de restricciones 08/05/2020