La Defensoría del Pueblo envió un oficio al Ministerio Público, en el que le solicitó investigar sobre el paradero de los restos de las personas víctimas del COVID-19 que fueron enterrados en un cementerio temporal en el distrito de Pítipo, en la provincia de Ferreñafe, región Lambayeque, el año pasado. Esto, después de que los deudos denunciaron haber ido al lugar para exhumar los cuerpos para trasladarlos y darles cristiana sepultura en el cementerio provincial y no haberlos encontrado.

“En atención a lo antes expuesto y en virtud del mandato constitucional conferido para la protección de los derechos fundamentales y constitucionales de la personas y la comunidad (...), solicito a usted que tenga a bien disponer la investigación del caso, con la finalidad de que se realicen las diligencias para ubicar e identificar a los cadáveres de las familias que fueron enterrados en el cementerio temporal Las Canteras, ubicado en el distrito de Pítipo”, se lee en el documento que lleva la firma de Julio Hidalgo, representante del Defensor del Pueblo en Lambayeque.

El documento, al que tuvo acceso este Diario, está dirigido al fiscal David Caballero Velezmoro, coordinador de la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Ferreñafe.

Asimismo, en otro oficio enviado al presidente del Comando de Operaciones de Emergencia Regional COVID-19, el comandante general de la Séptima Brigada de Infantería, general EP Walter Bracamonte Merino, la Defensoría le solicitó lo siguiente:

La relación de los cementerios temporales que se habilitaron en la región Lambayeque para cadáveres COVID-19, precisando su ubicación exacta y distrito.

La relación de personas fallecidas por COVID-19, precisando su nombre y apellidos, cuyos entierros estuvieron a cargo de su institución, debiendo precisar los cementerios temporales donde fueron inhumados y su ubicación en dichos lugares.

Informe sobre estos dos puntos a la Gerencia Regional de Salud para que esta a su vez informe a los deudos.

La Defensoría le envió este documento porque el año pasado, durante la emergencia por la pandemia, que ocasionó el colapso de los cementerios en la región, el comando COVID-19 colaboró con la inhumación de los cadáveres de las personas que murieron por el virus, labor que incluyó la identificación y habilitación de camposantos temporales.

Fue este viernes en la mañana cuando los parientes de 14 víctimas de la pandemia descubrieron el hecho tras llegar al cementerio y no encontrar los cuerpos de sus familiares.

“Hemos venido a exhumar y me doy cuenta que donde nos han dicho que está el cadáver de mi papá no está. Nos han tenido engañados todo este tiempo. ¿Cuánto tiempo viniendo, exponiendo a mi madre y no hay nada?”, denunció Elizabeth Panta, hija del fallecido Francisco Panta Niño, según informó RPP.

Los consejeros regionales Manuel Huacchillo y Glender Núñez llegaron hasta el lugar e indicaron que notificarán sobre lo sucedido a la Municipalidad de Ferreñafe y a la Gerencia Regional de Salud.

