El gobernador de Lambayeque, Luis Díaz Bravo, señaló que la región no ha recibido ninguna planta de oxígeno por parte del Gobierno. Ello, raíz de unas declaraciones del ministro de Salud, Óscar Ugarte, “quien aseguró haber brindando 5 plantas de oxígeno a Lambayeque”.

“Hasta el momento no hemos recibido ninguna planta por parte del Ministerio de Salud. Las plantas de oxígeno que actualmente cuenta Lambayeque son en el hospital Referencial de Ferreñafe gracias a una donación de una empresa privada; en el hospital de la Sanidad, es por la PNP; la planta que cuenta el Centro de Atención Temporal de La Victoria es la gestión de Reconstrucción Con Cambios, y del Hospital Regional de Lambayeque es por recursos propios del gobierno regional, no entiendo las declaraciones del ministro”, refirió el gobernador.

Horas después, el ministro Óscar Ugarte aclaró que las seis plantas generadoras de oxígeno con las que cuenta la región Lambayeque no las ha enviado el Minsa.

“Probablemente el gobernador de Lambayeque no ha escuchado las declaraciones que yo hice (…) yo mencione que en la región habían cinco plantas, yo no dije que esas las había enviado el Ministerio de Salud, en realidad tienen 6 plantas; lo que pasó es que la (planta) más grande que está en el hospital regional se malogró, cuando nos informaron de esto y el gobernador no hace mención alguna, enviamos 50 balones de oxígeno, siete camas UCI completas y un técnico que ayudó a la reparación de esa planta”, sostuvo Óscar Ugarte para Canal N.

Lambayeque cuenta con seis plantas de oxígeno, una de 160 metros cúbicos que se encuentra en el Hospital Regional de Lambayeque, la cual la adquirió el gobierno regional y, según Óscar Ugarte, esta se malogró y el Minsa envió a un técnico para que la repare.

Ugarte señaló que el 9 de abril se reunió en Lima con el gobernador Díaz Bravo, quien le agradeció por el apoyo que le había brindado, sin embargo, le planteó que se encontraban en una situación en la que requerían mayor apoyo.

“Nosotros ofrecimos una planta adicional a las que ya tienen y adicional a la reparación, esa planta ya está en camino, dijo (el gobernador) que se le ofreció para ayer pero va a llegar mañana, efectivamente va a llegar mañana pero ese es el ofrecimiento y estamos cumpliendo”, finalizó.

